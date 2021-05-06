「空中穿針引線」　中國海軍殲15艦載機開展夜間空中加油訓練

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-06 20:30

近日，中國海軍艦載航空兵某部數架殲-15艦載戰鬥機開展夜間空中夥伴加受油訓練，引起關注。

據央視網5月2日消息，空中加受油這項訓練被稱為「空中穿針引線」「厘米級飛行」，難度不言而喻。而在暗夜微光條件下開展這項訓練更是驚險萬分，也是世界各國公認的頂尖飛行課目。

消息指，當天晚上7時，數架殲-15艦載戰鬥機蓄勢待發，機務官兵正在對飛機進行起飛前的最後檢查工作。隨後，數架殲-15戰機依次升空，飛至某訓練空域後，飛行員調整飛行姿態準備實施空中加油。

根據央視網公布的影片顯示，加油機飛行員打開加油吊艙軟管開關，緩緩伸出軟管和錐套。受油機飛行員調整飛行姿態，準備實施空中加受油。隨後，在加油完畢後，受油機迅速脱離，編隊立即返航。

中國海軍艦載航空兵某部參謀長盧朝輝表示，「我們部隊連續組織夜間夥伴加受油訓練，針對不同飛行員的特點，進行（制定）了針對性的訓練方案，採取了地面模擬與空中實踐相結合的方式，進行了專攻精練，確保了我們的任務圓滿順利完成。」

殲-15是中國自行研製的單座雙發艦載戰鬥機。2018年5月24日，遼寧艦進行殲-15艦載戰鬥機夜間起降訓練，具備了晝夜全天候起降的飛行能力。2020年7月27日，解放軍海軍官方微博公開報道殲-15艦載機首次成功完成夜間空中夥伴加油。

此外，山東艦作為中國自行設計的航母，經中共軍委批准，於2019年12月17日交付海軍，舷號為「17」。該航母不僅增加了機庫容積，分析指，山東艦至少可以搭載36架殲-15艦載機，相比遼寧艦，數量提升了50%。