中印衝突｜印媒：接受中國抗疫援助同時　印度正推進邊境基建

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-05 11:32

據印度《歐亞時報》及《The Print》周二（4日）報道，儘管中國已向印度提供了幫助，抗擊新冠疫情大流行，但印度陸軍卻在同一時間，繼續沿中印實控線升級其邊境基礎設施。 報道稱，考慮到解放軍有意先發制人，印度快速更新基礎設施發展，被視為是對解放軍的「震懾」（deterrent）。

據報道，印度軍隊繼續通過無人機和衛星等方式，監視中國邊境的活動，印媒還稱，解放軍雖然已從班公湖地區與印軍脫離接觸，但仍在列城深處地區保持有相當的影響力。在4月初，中印兩國舉行了第十一輪軍長級會談，討論下一輪邊境降級的問題。

▼ 印度新冠肺炎疫情仍然十分嚴峻

報道稱，由於印度的新冠疫情蔓延，中印雙方下一輪的軍長級會談可能會推遲數月。盡管如此，中印兩軍仍通過電話進行溝通，以確保該地區的和平與穩定。目前，部署在列城地區的印度士兵正處於按兵不動的狀態，印度陸軍北方司令部已採取各種措施，確保邊境印軍作戰能力不會受到疫情打擊。

《印度時報》報道則稱，印度在中印邊境打造了綜合邊境管理系統，包括邊境哨所、邊境圍欄、移動塔樓以及配備技術裝備的邊境部隊。印度還不斷推進中印邊境地區的基礎設施，修建道路、橋梁、直升機停機坪的建設不斷加快。

對於印度不斷在中印邊境增加軍事目的的基礎設施，中國發言人汪文斌曾在去年9月回應表示，反對在邊境爭議地區開展以軍事爭控為目的的基礎設施建設。根據中印雙方達成的共識，任何一方都不應在邊境地區採取任何導致局勢復雜化的行動，以避免影響雙方為緩和局勢所作的努力。

（綜合報道）