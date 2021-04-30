海軍前副參謀長宋學涉嚴重違紀違法　曾參與殲-15艦載機起降試驗

撰文： 蘇子牧 葉琪 最後更新日期： 2021-04-30 17:42

全國人大官方網站日前發布消息，提到十三屆全國人大代表、解放軍海軍前副參謀長宋學，因涉嫌嚴重違紀違法，已於海軍在4月8日召開的軍人代表大會上，被決定罷免其代表職務，代表資格終止。 內地媒體指出，上述消息有多重含意，不但披露宋學已被免去解放軍海軍副參謀長職務，而且宋學是「涉嫌嚴重違紀違法」，是近幾年來首位涉嫌違法的解放軍幹部。＝

宋學曾經以「殲-15艦載機起降試驗任務副總指揮」的身份，出現在介紹殲15降落遼寧艦細節的報道。圖為殲-15艦載機進行訓練的情況。（視覺中國）

報道稱，近幾年來解放軍至少有5人的全國人大代表資格被終止，除了宋學之外，還有海南省軍區前政治委員葉青、江蘇省軍區前政治委員孟中康、戰略支援部隊前副司令員兼參謀長饒開勛、西部戰區陸軍前副司令員徐向華。葉青等人在通報中都是「因嚴重違紀」，而宋學則是「涉嫌嚴重違紀違法」。

報道又提到，宋學曾經以「殲-15艦載機起降試驗任務副總指揮」的身份，出現在介紹殲15降落遼寧艦細節的報道。此外，宋學頻頻在涉軍公開報道亮相，例如在2013年4月，宋學曾對外介紹解放軍航母建設的相關情況，稱航母工程涉及船舶、航空、電子等多個系統的上千個專業技術門類，中國有上千間企業參與首艘國產航母的建造工程。在2018年的全國兩會期間，宋學亦有作為全國人大代表就海軍裝備等問題接受採訪。

（綜合報道）