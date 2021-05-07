長征二號丙運載火箭升空　中國發射遙感三十號08組衞星

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-07 13:35

中國長征二號丙運載火箭（簡稱長二丙火箭）在西昌衞星發射中心點火升空，將遙感三十號08組衞星送入太空，衞星順利進入預定軌道，發射任務完成。

據中國航天科技集團官方微信公眾號5月7日消息，長二丙火箭是中國航天科技集團有限公司一院抓總研製的中國第一型 「金牌火箭」，服役時間最長、用途最廣、執行任務種類最多 ，主要用於發射低軌和太陽同步軌道衞星，可在西昌、酒泉、太原三個發射場執行任務。

消息指出，本次任務中，火箭整流罩上搭載了高度計組合，用於測量整流罩分離後再入大氣層過程中的高度變化情況以及部分姿態信息，持續推進 「基於降落傘的整流罩殘骸落區控制技術」研究，為後續火箭落區控制方案設計及改進提供參考依據。

消息稱，本次任務在長二丙火箭成功實施多年的C-Pad表格化檢查確認基礎上，結合自身特點，首次嵌入發射場流程精細化應用平台 ，提升流程管理效率，進一步加強型號發射場關鍵操作的全流程質量管控 。

其中，遙感三十號08組衞星採用多星組網模式，主要用於開展電磁環境探測及相關技術試驗。此次任務還搭載發射了天啓星座12星，該星是天啓物聯網星座的組成部分，主要用於提供數據採集傳輸服務。

另外，本次發射是長征系列運載火箭的第369次飛行。

長征四號丙運載火箭是常温液體三級運載火箭，性能優良、用途廣泛，具備發射多種類型、不同軌道要求衞星的能力，可實施一箭單星或多星發射，其太陽同步圓軌道運載能力可達3噸（軌道高度700公里）。

據悉，自2006年遙感一號衞星發射以來，中國在十多年裏已將數十顆衞星送入太空，組建包括雷達、光學偵察能力的完整太空監視網絡。