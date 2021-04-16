003型被稱「中國版福特級航母」　美媒公布最新衞星照

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-04-16 22:21

中國海軍加速其現代化能力，其中打造航母艦隊是首要任務。最新衞星照清晰地表明中國在建003型航母正在上海造船廠快速成型中，這是中國截至目前最大的航母。

美媒公布003型航母最新衞星照。（Twitter@navalnewscom）

美國海軍新聞網4月15日報道稱，位於上海的造船廠正在建造一艘巨型航母，尺寸明顯超過中國海軍現役的兩艘航母——遼寧艦（001型）和山東艦（002型）。因計劃採用彈射式起飛與阻攔式降落（CATOBAR）系統，003型航母能夠搭載更重的艦載機，進一步提升航母的高效性、生存能力及中國海軍的兵力投送範圍。

報道認為，綜合來看，003型航母在尺寸上與美國現役「福特」級超級航母非常接近。

儘管要在建造完成時才能測量，但中國在建的這艘航母的飛行甲板將非常巨大。根據在建船體的水下部分測算，這艘航母總體上與美國的航母尺寸相似。儘管不是最大的，但它在任何國家海軍中仍屬鉅艦。據信003型航母會比法國此前宣布研發的「PANG」航母更早地完工。

最新衞星照表明，003型航母其水線部分的長度大概在300米左右，要比美國「福特」級航母的317米短些，但比其他任何現役航母都要長，遼寧艦和山東艦的水線長度約為270米。

相較中國現役滑躍式航母——無法在甲板起降空警-600艦載固定翼預警機，彈射起飛式航母的出現是一個巨大的進步。美媒稱，空警-600「山寨」於美軍E-2D艦載固定翼預警機，可以大幅增加航母探測作戰範圍。003型航母搭配空警-600讓中國海軍成為僅次於美國海軍和法國海軍，名列全球第三。

不過，與「福特」級航母最大不同是，003型航母採用的常規動力系統，而非核動力系統，但它仍比遼寧艦、山東艦的動力系統要更現代化。至於該航母是否採用綜合電力推進系統，目前尚不得而知。儘管沒有使用核動力系統會限制航母作戰範圍，但綜合補給艦在一定程度上彌補這一缺陷。

003型航母預期的另一項先進系統是取代傳統蒸汽彈射器的電磁彈射器（EMALS），其結構更簡單，彈射艦載機效率更高。但在「福特」級航母上，電磁彈射器的使用被指存在諸多問題。至於中國海軍採用會否出現相同問題，還很難判斷。

美媒強調，中國海軍能夠以自己的方式來積極進取，並隨時積累海上經驗。

除美國航母外，中國航母也同樣會被拿來與日本海上自衞隊的兩艘正在改建的直升機航母比較，後者計劃搭載噴氣式戰鬥機F-35B；韓國同樣在計劃研製國產航母。其他國家的大型航母可能也會出現在東亞地區，如英國的「伊麗莎白女王」級航母將巡航太平洋。

就其尺寸和配置而言，003型航母最接近法國的下一代航母「PANG」，其水線長度約為305米，但飛行甲板只有300米，不過後者仍採用核動力系統，與現役「戴高樂」號航母一樣。

報道最後稱，003型航母如今組裝非常迅速，更多的模塊已在航母一側堆放。不久的將來，一旦飛行甲板開始成型，外界就可以非常清楚地看到它的最終尺寸。