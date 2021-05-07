新疆棉花｜Nike、adidas 4月份天貓銷售額暴跌逾半　李寧成大贏家

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-07 14:46

新疆棉花事件後，Nike、adidas等外國品牌成為內地民眾抵制的目標，同時安踏、李寧等國產品牌則備受追捧。 彭博社報道，在內地知名網購平台天貓上，Nike、adidas等品牌成為「重災區」，上月銷售額分別較同期下跌78%及59%，但「中國李寧」的增長幅度就高達800%。

報道稱，Nike、adidas在4月的銷售額被「腰斬」，同樣捲入新疆棉花事事件的日本品牌Uniqlo，銷售額亦下跌超過20%。不過安踏、李寧就順勢成為受益者，前者在4月份的銷售額增長超過50%，後者亦增長超過90%，旗下高級品牌「中國李寧」的銷售額甚至增長800%以上。

李寧旗下高級品牌「中國李寧」的銷售額甚至增長800%以上。（視覺中國）

報道引述分析師的的意見，指出天貓平台是目前不少品牌的唯一線上銷售渠道，是能夠直觀反映該些品牌銷售情況的指標之一。分析師同時指出，雖然外國品牌遭遇中國消費者抵制，國產品牌成為追捧對像，但認為國產品牌尚未能取代Nike、adidas等外國品牌。事實上，天貓在4月份運動服裝及鞋類的銷售額，與去年同期相比下跌11%，與去年第四季的30%以上增速更是有明顯差異，反映中國消費者是在等待抵制結束，而非完全繞開外國品牌。

國際評級機構晨星（Morningstar）的分析師亦認為，中國消費者目前的購物行為「很可能是暫時的」，加上中國官方傳媒近期已未見有任何新動作，預計抵制情況很可能會在未來幾個月內消失。

（綜合報道）