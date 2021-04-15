李寧回應天價鞋：將設置「門檻」規避炒鞋行為

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-15 13:48

據《證券日報》4月15日報道，此前有消息稱，李寧韋德之道4全明星銀白款在某平台上的售價已高達48,889元（人民幣‧下同），而其參考售價為1,499元貴出31倍。

李寧品牌公司人士透露，「天價鞋」出現在第三方平台，而不是李寧官網，據調查，該平台雖然將鞋價標高，但並沒有交易量。

李寧品牌公司人士稱，從李寧品牌的角度考慮，公司並不想與炒鞋圈有任何關聯。並表示，希望將鞋賣給真正有需要的人，而不希望有人為了獲取更高的利益而買李寧鞋。為了防止有人利用軟件搶購限量版鞋，在線上，公司採取了IP地址核對的方式，如果發現有IP地址多次出現，疑似炒鞋者，那麼店家會拒絕發貨。

有關鞋款已不再生產

同時，在線下，公司還採取了身份證核實的方式。雖然不能完全杜絕炒鞋行為，但公司希望能儘量給消費者提供一個公平的消費環境。

李寧公司相關人士還表示，據調查的結果顯示，第三方平台掛出的李寧鞋是幾年前的舊有款式，該鞋款已不再生產。公司也不清楚為何會有網絡平台以如此高價售賣李寧鞋。

當AJ、Nike這樣的大牌球鞋被炒到幾萬元的天價時，誰能預料有一天炒鞋熱竟會蔓延至李寧、安踏這樣的國牌？

鞋價股價同攀升

在新疆棉事件之前，3,000多元能買到兩雙AJ鞋，可當炒鞋風波蔓延至國牌時，這個價位可能連一雙安踏、李寧都買不到。

有網友在微博曬圖，一雙安踏哆啦A夢聯名鞋從499元人民幣飆升至3,699元。當然不能與韋德之道4全明星銀白款的炒價相提並論。

不過，上漲的不只有李寧的鞋價，還有李寧的股價。近期，李寧股價連續攀升，從3月9日至今升幅超55%。今早李寧股價一度升逾6.4％，續創歷史新高，市值超1,500億港元。