中國獨立記者張展獲言論自由獎　報道武漢疫情涉尋釁滋事罪被判刑

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-05-07 18:10

曾經在中國武漢記錄新冠肺炎（COVID-19）疫情的公民記者張展，去年底因尋釁滋事罪在上海被判囚4年。比利時布魯塞爾自由大學日前在聯合國「世界新聞自由日」，向張展頒發言論自由榮譽獎。

在5月3日聯合國的「世界新聞自由日」上，比利時布魯塞爾自由大學向兩名女記者頒獎，其中有來自白羅斯的異見記者Svetlana Alexandrovna Alexievich，她獲得該校榮譽博士的稱號，張展則獲得言論自由榮譽獎。

旅居英國的張展關注組發言人王劍虹代替服刑中的張展領獎。王劍虹在發言時表示，張展的故事就是不惜一切尋求真理、講出真相的故事。

張展2月份庭審照曝光，被指「骨瘦如柴」。（Twitter@XieTianqi2015）

資料顯示，張展出生於1983年9月2日，陝西咸陽人，碩士畢業的她曾經是一名律師，長期關注和參與維權活動，曾因聲援香港反修例風波而被捕。2020年2月初，張展前往湖北武漢採訪新冠肺炎疫情，在境外社交平台上發布多段影片及文字紀錄，內容多與當地醫院等地的現場情況有關。張展批評政府抗疫不力。同年3月，張展仍在街頭採訪居民對封閉式管理的看法以及對政府的不滿。

及至5月，張展涉嫌尋釁滋事罪被捕，同年12月28日，在上海浦東新區法院被判罪成，判處有期徒刑4年。

此前，張展自述遭到「灌食」起訴書披露內情：

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值得一提是，官媒傳媒《環球時報》總編輯胡錫進曾經有評論張展案，「客觀地説她是去那裏（武漢）挑事」。胡錫進稱，武漢在抗擊新冠疫情中取得決定性成果，並且對全中國乃至全世界提供新探索，張展在其獨立報道中的說法卻與真實脈絡南轅北轍，是對武漢抗疫認知的宏觀扭曲。

（綜合報道）