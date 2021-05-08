中國駐加拿大大使叢培武：孟晚舟事件是中加關係癥結，繞不過的坎

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-05-08 15:42

中國駐加拿大大使叢培武當地時間周四（6日），出席智庫「加拿大和平與外交研究所」舉辦的線上研討會並發表講話。 叢培武除了有介紹中國的發展外，亦有談及當前中加關係，直指孟晚舟事件是中加關係的癥結所在，「這是兩國關係繞不過的坎」。

叢培武表示，中國與加拿大既沒有歷史問題糾葛，也沒有重大利害衝突。中加兩國經濟互補性強，都致力於促進自由貿易，是天然合作伙伴。中國連續多年保持是加拿大第二大貿易伙伴，甚至新冠病毒在全球肆虐、中加關係面臨困難背景下，去年加拿大對中國出口亦增長約8％，與此同時加拿對外總出口下降約12％，「這反映了中加經貿關系的韌性」。

叢培武稱，中國有14億人和4億中等收入群體，市場龐大。中國民眾對外國優質產品有很大需求。中國將全面提高對外開放水平，繼續致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，這將為加拿大提供更多市場和投資機遇。例如中加在能源資源、清潔技術、現代農業、金融服務、衛生健康、高等教育、文化產業等領域合作潛力巨大。此外，中加在加強全球治理、應對氣候變化、促進環境保護等方面有很多相同語言，可以進一步加強協調與合作。

叢培武最後指，當前中加與國際社會一樣，都面臨防控疫情、發展經濟等挑戰，雙方本應排除干擾，聚焦合作，加強各領域合作，「然而，孟晚舟事件仍是中加關係的癥結所在，這是兩國關係繞不過的坎」。中國敦促加拿大正視事件的政治屬性，從是非曲直和公平正義出發，盡快作出釋放孟晚舟的決斷，為推動中加關系係重回正軌、進一步釋放兩國合作潛力創造條件。

（綜合報道）