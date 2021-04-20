華為孟晚舟引渡案｜辯方：需時審閲滙豐文件　申請推遲聆訊至8月

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-20 11:38

華為首席財務官孟晚舟的律師希望推遲針對其引渡程序的最後一輪聆訊，以便審閲早前取得由滙豐銀行（HSBC）披露的文件，惟遭加拿大政府反對。

孟晚舟辯護團隊申請推遲最後一輪聽證會，以爭取更多閲讀滙豐銀行文件的時間。此舉可能會顛覆引渡程序核心指控。圖為2021年3月31日，孟晚舟在不列顛哥倫比亞省温哥華舉行的引渡聽證會休息後返回不列顛哥倫比亞省最高法院。（AP）

據加拿大廣播公司（CBC）4月19日報道，孟晚舟的辯護團隊希望將最後一輪聆訊推遲到8月3日。根據原定時間，引渡案最後辯論將於5月份結束。

孟晚舟的辯護律師在提交給加拿卑詩省（British Columbia）最高法院的文件中表示，他們需要時間對香港一家法院上周公布的大量封存的滙豐銀行（HSBC）文件進行篩選。他們還援引了孟晚舟的美國法律團隊在紐約提交的文件，這些文件表明，美國刑事案件中披露的最新事實將「顛覆其在引渡程序核心的指控」，亦即控方所指的孟晚舟欺騙了滙豐銀行。辯方認為文件可證明美國稱孟欺詐罪的指控屬誤導。

孟晚舟的律師表示，他們已經寫信給司法部長拉梅蒂（David Lametti），稱他有責任獨立調查美國司法部長提出的外國政府不當行為指控。

「這次休庭對於確保基本的公平是必要的，」孟晚舟的法律團隊負責人佩克（Richard Peck）19日對負責此案的法官説。

據報道，加拿大總檢察長的律師在向法院提交的答覆中表示，迫切需要遵守原定時間表，反對拖延訴訟程序的行為。答覆稱：「訴訟引起了公眾的極大興趣，本法院投入了大量資源，以確保案件儘快進展。」