「永興號」盾構機下線驗收　廣湛鐵路開啟穿海之旅　料2025年通車

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-10 10:18

串連廣東7城的廣湛高鐵線路，自2019年9用起建，去年6月底進入全線開工階段，至上周六（8日）再傳出好消息，「永興號」盾構機在江門完成工廠製造順利下線，即將運往廣湛高鐵湛江灣海底隧道現場組裝投入使用，標誌著廣湛鐵路即將開啟穿海之旅。

廣湛高鐵線路是廣東建設里程最長、投資最大的高鐵項目，始發站位於廣州火車站，共設9個車站，途徑佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江6市；正線全長401公里，設計行車速度每小時350公里，建設工期5年，料2025年投入使用，通車後從廣州中心城區至湛江中心城區，將由原來3小時縮短至1.5小時以內。

廣湛高鐵線路串連廣東7個市。（廣東省交通運輸廳）

廣湛高鐵採用單洞雙線高鐵海底隧道形式，首次穿越湛江灣海底，海底隧道全長9640米，其中明挖段1148米，U型槽段1140米，盾構段7352米，海域段約2500米，是內地目前獨頭掘進最長的大直徑穿海高鐵盾構隧道。

中鐵十四局項目負責人常勇介紹，湛江灣海底隧道是廣湛高鐵的重點控制性工程，此次新建線路湛江新設中心站「湛江北站」，選址在湛江市中心城區，將實現「高鐵入城」。

「永興號」盾構機在江門完成工廠製造順利下線。（南方都市報）

據項目盾構副經理王浩介紹，盾構機自始發井開始，主要穿越粉質黏土及砂層，沿線依次下穿湛江多個主要路段，再進入海域段與湛江海灣大橋並行，穿出湛江灣後長距離下穿兩側建構築物密集的湛江市主幹道樂山路。

針對本工程盾構機長距離獨頭掘進的特點，「永興號」盾構機刀盤採用常壓刀盤，為適應在粉質黏土地層高效掘進，選用了比一般盾構機更大的45%刀盤開口率，並優化加強中心沖刷系統，防止刀盤中心區域及開挖艙底部渣土堆積。在氣墊倉下方的出渣口配置國內首次使用的「攪拌器+滾柱破碎機」裝置，更有效地破碎刀盤切削下來的塊狀黏土，利於渣土排除。

（南方日報）