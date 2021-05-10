印度疫情｜內地專家：全球疫情預判較不樂觀　未來或僅局部開放

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-10 11:09

印度新冠肺炎疫情嚴重，有內地專家近日接受傳媒訪問，解讀印度疫情對中國及全球的影響。 復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，印度疫情走勢令對全球疫情的預判不若以往樂觀，未來的世界或僅能夠有條件、局域性的開放，而不是全球。 中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟則表示，由於中國一直以來採取嚴格的防疫舉措，預料印度此次疫情對中國不會造成太大影響。

據印度衛生部數據，截至當地時間5月8日早8時，印度新冠肺炎累計確診21,892,676宗，日新增病例已連續3日在40萬宗以上，連續17天在30萬宗以上，而當中有不少個案屬變異病毒感染。

張文宏指，印度疫情令對全球疫情預判不若以往樂觀。（資料圖片／澎湃新聞）

談及印度疫情對中國國內疫情防控的影響，張文宏表示，當前中國外防輸入的任務仍然非常重，「原先沒有印度疫情的大爆發，我們對於全球的疫情預判會樂觀一點，但現在看來，將來世界的開放可能會是有條件、局域性的開放，而不是全球。」

李蘭娟：印度及周邊國家防疫工作不理想

中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟表示，在印度及其周邊國家活躍的新冠病毒已經產生變異，可能是導致上述國家新冠疫情大規模流行的重要原因。

她指，從全球疫情防控的經驗來看，不管是哪一個國家，哪一種國家制度，如果能發現並控制傳染源、切斷傳播途徑、保護好易感染人群，就能把疫情慢慢控制下來。「很顯然，印度及其周邊國家做的並不理想。」

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李蘭娟續指，新冠病毒已發生多種變異，顯示其感染力和傳播性增強，對全球疫情防控帶來巨大挑戰，尤其是疫苗研發。當病毒變異位點突破新冠疫苗誘導的中和性抗體時，疫苗的保護效果將會下降。

她呼籲，要加快疫苗接種，使人群的接種比例達到盡可能高的水平；另一方面，疫苗研發機構已在開展針對突變病毒的疫苗開發。

李蘭娟認為，印度此次疫情對中國不會造成太大影響。（網上圖片／東方手藝人）

李蘭娟認為，一個國家的公共衛生防控能力或者水平直接關系到傳染病能否被切實控制和防治下來，這波疫情不會對中國產生太大的影響，「因為中國一直以來都採取了嚴格的防控舉措」。但她同時提醒，中國人口眾多，邊境線長，開放程度高，經常有境外人士入境，因此仍要把好防疫關口。

（綜合報道）