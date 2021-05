內地傳印度現3532種變種病毒　環時：印媒未詳細報道致翻譯出錯

撰文: 林芷瑩 最後更新日期: 2021-05-09 10:41

印度新冠肺炎疫情嚴峻,連續3日新增逾40萬人確診。日前,內地多間網媒轉發一則消息,稱印度已檢出3532種變種病毒,隨即引起各界恐慌。 《環球時報》報道,有關消息的翻譯出錯,印度媒體報道的原文應為「3532個攜帶有變種病毒的樣本」,因多間印媒未在報道中詳細說明,才令內地網媒翻譯時出錯。

報道指,據《印度快報》(The Indian Express)報道,原文應為「根據印度國家疾病控制中心的數據,印度對1.3萬個樣本進行基因測序,發現有3532個攜帶主要的新冠變種病毒,當中有1527個攜帶雙突變體變異病毒(B.1.617)」。

《環時》稱,導致翻譯出錯的可能是原文中「variants of concern」一詞。由於《印度斯坦時報》等印度傳媒的報道未如《印度快報》詳細,而是簡述了在印度27個邦檢測出3532個「variants of concern」,因此內地翻譯時很容易將「3532 variants of concern」當成「3532個變種病毒」。

報道指出,「variants of concern」是一個特有的詞組。據美國疾控中心介紹,「variants of concern」是指具有較高傳染性、容易引發重症,且更難以被免疫系統和疫苗中和的變種病毒,一旦出現要立刻向世界衛生組織上報。目前已知的「variants of concern」,包括英國的B.1.1.7型,南非的B.1.351型,印度的B.1.617型,美國的B.1.427和B.1.429型,以及日本和巴西的P.1型等。

報道續指,印度傳媒之所以會提到發現3532個攜帶主要變種病毒的樣本,是因為印度專家發現原本在當地傳播更為廣泛的英國變種病毒B.1.1 .7型,正在呈下降趨勢,而印度B.1.617型及其子變種(B.1.617.1,B.1.617.2和B.1.617.3)正在呈上升趨勢。《印度快報》報道,當地政府專家認為,只有採取「強力的措施」才能避免第三波疫情出現。