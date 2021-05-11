內地第7次人口普查結果公布：突破14億人　較10年前增5.38%

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-11 11:16

國務院新聞辦公室今日（11日）上午舉行新聞發布會，介紹第七次全國人口普查（「七人普」）主要數據結果，並回答記者提問。《香港01》現場直播。

根據國新辦發布的通告，此次記者會的與會嘉賓包括：國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室主任、國家統計局副局長李曉超，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室副主任、國家統計局總統計師曾玉平，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室副主任、國家統計局人口和就業統計司司長張毅。

國家統計局局長寧吉喆在記者會上公布，第七次全國人口普查，在人口總量方面，全國人口共141178萬人，與2010年上次人口普查的133972萬人相比，增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點，顯示中國人口10年來繼續保持低速增長態勢。

其中，全國人口是指中國大陸31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員。

他指出，七人普堅持依法進行，認真落實普查方案的各項要求，實行嚴格的質量控制制度，建立健全普查數據追溯和問責機制，在31個省（自治區、直轄市）中隨機抽取141個縣的3.2萬戶進行了事後質量抽查，結果顯示，七人普漏登率為0.05%，普查過程嚴謹規范，普查結果真實可靠。

中國第七次人口普查。（視覺中國）

英媒早前指中國人口將「跌穿14億」

早前英國傳媒報道指，原定4月初發布的中國人口普查數據，一直延遲仍未有消息，原因是數據顯示中國人口已跌穿14億人，是中國超過半世紀以來首次出現人口下跌。國家統計局新聞辦公室在4月29日發布消息，指中國在2020年的人口繼續保持增長。



按照十年一次普查的頻率，中國官方以2020年11月1日零時為標準時間點進行了一次全國人口普查。據早前消息， 本次普查本計劃於「4月上旬」公布結果，而後公告稱因「準備工作增加」推遲公布。

中國政府自1980年代開始執行計劃生育，近年該政策引起越來越多的爭議。近年，北京不斷放寬人口出生政策，但因為撫養成本以及生育觀念問題，中國每年出生人口整體上逐年減少，而其可能觸發的連鎖社會問題已引起社會不小的恐慌。

少兒人口比重回升 老齡化程度進一步加深

記者會上還公布數據顯示，此次普查，14歲以下人口為25338萬人，佔17.95%；15至59歲人口為89438萬人，佔63.35%；60歲及以上人口為26402萬人，佔18.70%（其中，65歲及以上人口為19064萬人，佔13.50%）。與2010年相比，0至14歲、15至59歲、60歲及以上人口的比重分別上升1.35個百分點、下降6.79個百分點、上升5.44個百分點。

上述數據表明，少兒人口比重回升，顯示生育政策調整取得了積極成效；但中國60歲及以上人口超2.6億，老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

記者會還公布了以下數據：

【戶別人口】全國共有家庭戶49416萬戶，家庭戶人口為129281萬人；集體戶2853萬戶，集體戶人口為11897萬人。平均每個家庭戶的人口為2.62人，比2010年的3.10人減少0.48人，顯示家庭戶規模繼續縮小，分析指主要是受中國人口流動日趨頻繁和住房條件改善年輕人婚後獨立居住等因素的影響。

【人口地區分布】東部地區人口佔39.93%，中部地區佔25.83%，西部地區佔27.12%，東北地區佔6.98%。與2010年相比，東部地區人口所佔比重上升2.15個百分點，中部地區下降0.79個百分點，西部地區上升0.22個百分點，東北地區下降1.20個百分點，顯示人口向經濟發達區域、城市群進一步集聚。

【性別構成】男性人口為72334萬人，佔51.24%；女性人口為68844萬人，佔48.76%。總人口性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為105.07，與2010年基本持平，略有降低。出生人口性別比為111.3，較2010年下降6.8，顯示中國人口的性別結構持續改善。

【受教育程度人口】具有大學文化程度的人口為21836萬人。與2010年相比，每10萬人中具有大學文化程度的由8930人上升為15467人，15歲及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08%下降為2.67%，顯示受教育狀況持續改善，分析指，這反映10年來中國大力發展高等教育以及掃除青壯年文盲等措施取得了積極成效，人口素質不斷提高。

【城鄉人口】居住在城鎮的人口為90199萬人，佔63.89%；居住在鄉村的人口為50979萬人，佔36.11%。與2010年相比，城鎮人口增加23642萬人，鄉村人口減少16436萬人，城鎮人口比重上升14.21個百分點。分析指，隨著中國新型工業化、信息化和農業現代化的深入發展和農業轉移人口市民化政策落實落地，10年來中國新型城鎮化進程穩步推進，城鎮化建設取得歷史性成就。

【流動人口】人戶分離人口為49276萬人，其中，市轄區內人戶分離人口為11694萬人，流動人口為37582萬人，其中，跨省流動人口為12484萬人。與2010年相比，人戶分離人口增長88.52%，市轄區內人戶分離人口增長192.66%，流動人口增長69.73%，顯示人口流動趨勢更加明顯，流動人口規模進一步擴大。

【民族人口】漢族人口為128631萬人，佔91.11%；各少數民族人口為12547萬人，佔8.89%。與2010年相比，漢族人口增長4.93%，各少數民族人口增長10.26%，少數民族人口比重上升0.40個百分點，顯示民族人口穩步增長。