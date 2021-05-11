內地人口普查｜廣東男性比重逾53%冠全國　遼寧吉林兩省女多男少

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-11 11:03

國務院新聞辦公室今日（11日）上午舉行新聞發布會，介紹第七次全國人口普查（「七人普」）主要數據結果。 在性別構成方面，男性人口為72334萬人，佔51.24%；女性人口為68844萬人，佔48.76%。不同省份來看，廣東省的男性人口比重達到53.07%，性別比113.08%，為全國最高。 31個省市區中，遼寧、吉林兩省的男性人口比重均為49.92%，不足50%，是惟二「女多男少」的省份。

根據普查結果，內地總人口性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為105.07，與2010年第六次全國人口普查時的105.2基本持平，略有降低。出生人口性別比為111.3，較2010年下降6.8，顯示中國人口的性別結構持續改善。

中國第七次人口普查。（視覺中國）

國家統計局局長寧吉喆表示，從性別構成上看，出生人口性別比穩步下降，性別結構得到改善。從出生人口看，出生人口性別比2020年為111.3，較2010年降低了6.8，逐漸趨向正常水平。

31個省份中，總人口性別比在100以下的省份有2個，在100至105之間的省份有17個，在105至110之間的省份有9個，在110以上的省份有3個。廣東（113.08）、海南（112.86）、西藏（110.32）依序位居全國性別比排行前三。