印度疫情｜購中國製氧機遭騙？　印度博主澄清：救了許多輕症患者

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-05-12 08:30

印度新冠肺炎疫情嚴峻之際，一則印度博主從中國購買製氧機被質疑遭到廠商欺騙的新聞，引發社會輿論關注。

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4月30日至5月8日，活躍於微博的印度博主「印度三哥馬怒」（簡稱「馬怒」）和經營中國超市的印度老闆卡迪克卡一共收到了3批來自中國的製氧機。根據馬怒發布的影片顯示，4月30日晚，第一批來自中國的製氧機已經到達，一共110台，包裝上寫着「小型分子篩製氧機」。

第一批製氧機供給到有需要的患者後，馬怒很高興地在影片中向中國網友反饋，稱有一位原本血氧含量只有70的新冠患者，使用中國製氧機後血氧升到了90，成功救助了一名患者讓他非常欣喜。

5月8日，馬怒的影片中又提到他們後續接連收到了幾千台中國製氧機，影片中展示的兩款機型都是家用級製氧機。

據馬怒介紹，現在來自中國的抗疫物資在印度被炒到天價，同樣的東西在中國裏賣2,500元（人民幣，下同），到了印度就變成15,000元。

對於這些中國製氧機，馬怒讚不絕口，更在影片中打出了用中國製氧機搭建新冠「防護長城」的字樣，也多次感謝提供幫助的中國朋友們。但對於馬怒收到的這些製氧機，微博認證為「卓明方舟減災事業發展中心負責人」的網民郝南提出質疑，表示對新冠治療有用的是醫療級製氧機，而馬怒收到的都是家用級氧療機，懷疑他被一些中國廠商誆騙，買到的東西貨不對板，並指責這些中國廠商進行醫療詐騙。

據內媒觀察者網消息，郝南稱自己一直在從事志願活動，本次印度疫情爆發後，也在國內協助一些印度廠商採購製氧機。在這個過程中，他發現存在着一些交易亂象。比如，在國內的製氧機供不應求後，一些廠商趁機進行貼牌生產、虛報產品氧氣濃度，並偽造相關檢驗證書。還有一些中間商直接將家用氧氣標為醫用氧氣來使用。

5月10日晚，馬怒轉發了相關博文澄清，表示他們並沒有被任何人欺騙，收到的貨品與其採購的製氧機是一致的，成功救治了許多醫院不收治的輕症新冠患者，向提供幫助的中國友人表示感謝。

目前，中國已經向印度提供了大量製氧機。5月2日，中國駐印度大使孫衞東表示，印度此輪疫情爆發後，中國是最早向印度提出支持和幫助的國家之一，也是最早付諸實際行動的國家之一。

孫衞東還援引中國海關總署數據介紹稱，自4月以來中國已向印度提供了超過5,000台呼吸機、21,569台製氧機、超過2,148萬個口罩及大約3,800噸藥品。中企正加緊生產4萬台製氧機，爭取儘快交付印方。

另外，中國紅十字會捐贈的首批100台製氧機、40台呼吸機以及其他防疫物資，5月9日已由中國貨機從成都運抵印度。