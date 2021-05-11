印度疫情｜已超過2299萬人確診　在印華人：基層覺得疫情是假新聞

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-11 17:45

印度新冠肺炎疫情失控，據印度衛生部今日（11日）公布的數據顯示，當地累計確診個案超過2299萬宗，逾24萬人死亡。 《澎湃新聞》周日（9日）報道，不少在印華人都陷入困境，雖然身邊陸續有人染疫，但積極防疫行為卻與當地人的作風顯得格格不入，他們甚至正面臨着簽證過期的問題。

基層尚未意識疫情嚴重性

網店店主申妮原先在印度齋浦爾開設酒店和餐廳，因疫情只能停業並改為經營網店。她透露，其印度朋友的叔叔早前確診，對方花了2、3萬（人民幣，下同）托關係才能成功入院，惟院方只提供了一個「打地舖」的位置。同時，當地的醫用氧氣嚴重短缺，無論是藥房抑或醫院都缺貨，後來朋友的叔叔由輕症變重症，最終搶救無效死亡。

她憶述，去年印度籍男朋友的父親確診，當時只花費2萬就能入住私家醫院，且院方會提供病床、病房。她表示，當地政府有規定醫院每天只可收費900元，男友父親的住院費卻高出4倍；他們原本想投訴，但最終因為手續繁複而作罷，「反正人救回來就感恩一點吧，錢能買到的都不算貴」。

申妮又稱，當地不少基層人士尚未意識到疫情的嚴重，街上的小攤販都不戴口罩；雖然有本地公司推出了一批價格便宜的智能手機，基層可以透過手機瀏覽新聞，但不少人仍然覺得疫情是假新聞。

即使染病都不會告知父母

楷文（化名）是印度大諾伊達某中企的製造經理，上月22日從中國回到印度。他表示，當時在抖音上見到「印度每天感染人數有2、30萬」，當下覺得不可能，只是博人眼球。惟他回到公司後，每日都有員工請假，要參加家人的葬禮，或者照顧染病的家人，他才漸漸意識到印度疫情變嚴重。

楷文憶述，去年10月其居住的樓宇因有人確診而被拉起隔離帶，本來已對疫情有點麻木，「但是真的到了自己眼前，還是感覺太近了，挺慌的」。他曾與中國的同事提到隔離帶一事，結果大家都遇過類似情況，「第一句話就是『完了，如果傳染怎麼辦』」，但大家都一致認為即使染病，都不會告知父母。

火葬場內，穿著防護服的人士正在交談。（澎湃新聞）

感覺醫院到處都是病毒

同樣在大諾伊達工作的三富工程董事長嚴瀟瀟稱，公司會根據工程項目的大小招募當地人做臨時工，日薪一般只有300盧比（折合約32港幣），而在印度購買質量較好的口罩就要價3盧比（折合約0.32港幣），因此對很多印度家庭而言，口罩是負擔不起的額外開支。

據了解，印度曾推出過防疫App「Aarogya Setu」，用家可透過App得知身邊是否有確診病人，以及與病人的距離。嚴瀟瀟直言，事實上該App根本無用，只有病人在醫院確診、登記，才會在App上顯示；若患者沒有去檢查，App上就不會顯示。

嚴瀟瀟坦言，自己對於本次疫情感到既害怕又無助，生病時都不敢去醫院，至今都未有接種疫苗，「醫院給人到處都是病毒的感覺」。他又稱，目前因為簽證過期而滯留印度，若移民局將他趕回國，公司就會陷入沒有中國人管理的處境，這也是當地不少中國工廠正面臨的問題。