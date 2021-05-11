有片｜武漢高空工作吊船遇10級強風　猛撞高樓外牆兩名工人死亡

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-11 21:37

湖北武漢周一（10日）遭遇雷電暴風天氣，一個地盤高空工作中的吊船受強風影響，多次猛烈撞擊鄰近一座高樓大廈的外牆，場面相當嚇人。 武漢市應急管理局事後通報，指吊船內有兩名工人，當時正在進行幕牆工程保潔工作，兩人被救出後搶救無效死亡。 項目負責人已被警方扣查，不過有內地傳媒報道引述涉事企業工作人員回應指，公司在事發前已要求所有項目停工，「但是最後出現這個情況，我們也在調查，現在相關部門也在調查。」

吊船被大風吹得在空中大幅度搖擺。（影片截圖）

從片段所見，一個高空工作的吊船，被大風吹得在空中大幅度搖擺。上端被固定在旁邊高樓的吊船，原本應該緊挨高樓工作，但受強風影響，吊船多次被吹開一段距離後，再重重的撞擊高樓外牆。有目擊者更稱，「吊籃（吊船）裡有人，在空中亂飛搖擺，往那幢樓上撞了好幾次。」

吊船受強風影響，多次猛烈撞擊鄰近一座高樓大廈的外牆。（影片截圖）

內地傳媒指，武漢在當天遭遇雷電暴風雨天氣，當天下午2時40分，武漢最大陣風出現在二七長江大橋，達44.9m/s，相當於14級颱風量級。報道又稱，涉事高樓是一個在建工程，名叫武漢軌道交通7號線三陽路風塔配套綜合開發項目。項目地下設有3層，最高有46層，建築高度200多米，建成後將成為武漢市地標性建築。

武漢市應急管理局在通報中就指，當天下午1時30分，湖北高藝裝飾工程有限公司兩名工人，在對涉事大樓的幕牆工程進行保潔工作。當時武漢局部遭遇10級雷暴大風，至下午2時30分，大風驟起，吊船被吹起擺動，撞擊大樓幕牆。約2時50分，救援人員將吊船固定，隨後將吊船內2名工人救出送醫，經搶救無效死亡。

（綜合報道）