吉林一景區高空棧道玻璃被強風吹落　一度有遊客被困半空

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-08 12:04

周五（7日），吉林延邊一處景區內的高空玻璃棧道突發險情。受強風天氣影響，棧道上的玻璃發生跌落，一度有遊客被困半空。經過消防人員救援，被困人員成功脫困，事件未造成人員傷亡。目前，景區已全面關閉，相關部門將對全部遊樂設施進行安全檢查。

琵岩山風景區內的高空玻璃棧道上的玻璃發生跌落，一名男子被困半空。（新華社）

當日下午，位於龍井市琵岩山風景區內的高空玻璃棧道上的玻璃發生跌落，據現場圖片顯示，玻璃棧道上多塊玻璃缺失、僅剩鋼鐵架構，一名男子被困半空、手扶棧道欄杆、表情緊張。事故發生後，當地消防人員即時趕赴現場進行救援。最終，被困男子在消防人員的指揮下，自行爬回安全地帶，成功脫困。

事發後，龍井市委宣傳部發布信息稱，當日12時45分許，龍井市突遇強對流天氣，瞬間風力達到12—13級以上，超過歷史極值，琵岩山文化旅遊風景區玻璃吊橋設施受損，1名遊客被困。被困人員於當日13時20分成功脫困後，已被送院進行心理疏導，情緒穩定。

據公開資料顯示，龍井市琵岩山文化旅遊風景區綜合開發有限公司成立於2017年，2019年9月5日被評定為國家4A級旅遊景區。涉事棧道2018年9月1日開始試運營，長400米、寬2.5米，與地面落差約260米以上。據當地媒體報導，今年內地五一假期，琵岩山風景區接待遊客13.5萬人次。

琵岩山風景區玻璃棧道，是東北首座最長5D玻璃棧道。（龍井旅遊微信公眾號）

（綜合報道）