成都學生墮樓亡　當局通報被指未能釋疑　知情人士：學校沒噤聲

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-13 22:10

四川成都四十九中學高二學生林唯麒上周日（9日）墮樓身亡，惟事件因校方拒絕家長進入學校，且不提供閉路電視片段而引發廣泛關注及質疑，甚至有傳死者是被一名化學老師推落，因其與老師的孩子形成競爭，不過校方否認，聯合調查組亦排除其為刑事案件。 事件持續發酵，周二（11日），有官方人士表示，家長早就看過監控片段，但他不太清楚片段內容為何，他也沒有聽說學校要求「噤聲」。 另外，由官媒《人民日報》社主管並主辦的《中國經濟周刊》發表文章，直指聯合調查組的通報缺乏一些溫暖，也未能提供更多的細節和回應公眾的很多疑問。

網民「四十九中林同學媽媽」周一（10日）在微博發文稱，上周日晚上9時許接到校方通知指，其子林唯麒從學校樓道墮樓身亡，但校方卻將家長拒之門外並不提供閉路電視拍攝畫面，同時校方還遣散了班級所有學生並警告他們「三緘其口」，家長直至當日深夜亦未得到校方任何正面回答。她還稱，事發當日為母親節，兒子還在返校前對自己說了「母親節快樂」。

她又表示從警方處獲悉，救護車在事發當晚8時30分到達學校時，林唯麒就已經沒有呼吸心跳，並被直接送去了殯儀館。另外，她周一到學校查看閉路電視畫面時，發現事發片段疑似被剪切，「唯獨事發那一段沒有」。最終，周二凌晨，聯合調查組通報指出，事件被排除為刑事案件，基本判斷死者是因個人問題輕生。

事發後，網民紛紛就事件提出質疑或評論：

這件事不查個水落石出，所有的父母都沒有安全感了 是什麼原因先不說，但至少應該讓家長見見孩子，這也太殘忍了 普通的老百姓，可能就是用來當磚當炮灰的，只有有權有勢有錢的人才能當背後的操縱者 先不論到底發生了什麼，林母能發出這則微博本身，就已完全說明學校魯莽滅裂、麻木不仁 現在學校是怎麼了？一旦出事，就開始捂著，保聲譽。真正的聲譽，是採取正確的方式來調查，解決問題，而不是一個勁兒的捂 聯合調查組敢於發布輕生結論，我想肯定是有依據的，而警方通報提到了幾個證據，尤其是書證，是否為遺書呢？如果沒有遺書，家屬怎麼能輕易無異議？

輿情沸騰下，成都成華區相關部門知情人士周二就案件獨家回應澎湃新聞。首先，該人士表示，公安分局在殯儀館旁邊是有一個專門的屍檢的場所，故死者並不是專門送往殯儀館，而是按照相應的合法程序送到警方屍檢的場所進行屍檢，或許是地點導致外界有誤解。監控片段方面，目前警方及教育局的說法是家長事後第一時間就在警方的監督之下看過片段，不過他強調自己不太清楚片段內容為何，只稱沒有發現有辱罵、體罰或校園欺凌等情況。

同時，該人士表示沒有聽說學校強行要求學生不能發聲，就其個人角度而言，學校與學生間的對話是為了讓學校更好地維持校園秩序。最後該人士稱，事後校方第一時間應該是有叫救護車，然後在正常合法的程序內處理、與120（醫療救援電話）溝通後，肯定是第一時間有與家長溝通的。

另一方面，《中國經濟周刊》發表文章表示，「墜樓」、「校園」、「花季年齡」、「母親節」一個個關鍵詞，成為了當事家庭的噩夢，也扯痛了公眾的心。在輿論看來，上述通報多少缺乏了一些溫暖，也未能提供更多的細節和回應公眾諸如關鍵性片段是否缺失、輕生判斷是否有充分依據、是否沒在第一時間通知家長等很多疑問，而這些疑問加劇了公眾的猜忌和負面情緒。

文章續指，面對洶湧的民意，相關部門最迫切的是要盡快公開更多的細節，公佈最真實的信息，按照經驗，如不能從權威部門得到真相，小道消息將會滿天飛，顯然不利於解決事件和平息輿情。

（綜合報道）