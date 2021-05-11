成都電動車電梯內爆炸　5人困密室遭火焰吞噬　驚悚畫面曝光

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-11 14:05

【意外 / 電動車 / 爆炸 / 電梯】搭升降機時遇到意外都無處可逃，四川成都一條電梯閉路電視影片在網上熱傳，只見1名男子推着電動車（電瓶車）進入電梯，關門後電動車突然爆炸，電梯內5人遭火焰瞬間吞噬，場面非常可怕。據報5人全被送到醫院，其中抱着嬰兒的婆婆全身75%燒傷。

1名男子推着電動車（電瓶車）進入電梯，關門後突然爆炸，電梯內的5人遭火焰吞噬，場面非常可怕。（影片截圖）

事發經過▼▼▼

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內地媒體《澎湃新聞》報道，昨晚（10日）7時34分在四川省成華區1部電梯內發生爆炸意外，事發時有3名男子、1名女子及女子懷中的嬰兒。從閉路鏡頭拍攝的畫面可見，1位白衣男子推着電動車進入電梯內，其他人讓出空間給他，升降機門一關閉後，電動車即冒出濃煙，隨後起火爆炸，事情只在3秒間發生。

眾人瞬間陷入火海，但電梯門卻仍未打開，5人如身處密室般無處可逃，場面非常恐怖，目前5人全受傷被送到醫院，其中抱着嬰兒的婆婆全身75%燒傷。

影片隨即在網絡流傳，不少人都直呼太恐怖，「換作是我心理陰影都快要爆掉」、「以後都不敢和電動車一起在電梯了」，他們又替嬰兒擔心，「救出來的時候看寶寶一動不動，太揪心了」。有網民則要求立法監管電動車不准乘電梯上樓，「室內着火幾分鐘就燒掉一棟樓」，並建議將片段於各公用電梯內不斷播放，警惕民眾。

同場加映：家長注意！7歲女童插拖板突漏電爆炸 4指燒黑手掌起大水泡險電死

有菲律賓媽媽在網上分享警世經歷，稱其7歲女兒使用拖板時發生類似意外，拖板插頭插進電座後突然漏電釀爆炸，令女兒的4隻手指即時被燒黑，手掌亦出現大水泡。

有菲律賓媽媽發文警世，指7歲女兒使用拖板時，插座突然爆炸，令女兒左手嚴重受傷，4隻手指被燒黑，手掌起了大水泡，幸而未有生命危險。（fb「Athena Quintana Comboy」圖片）

Athena指，事發當日女兒拿着拖板電掣插進牆上的插座，沒料通電一刻竟發生爆炸，連插蘇也被燒熔及變形。（fb「Athena Quintana Comboy」圖片）

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