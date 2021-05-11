成都學生墮樓亡校方拒提供監控片段　其母存疑：將找出事實真相

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-11 19:15

上周日（9日），成都四十九中學一名高二學生墮樓身亡，校方拒絕家長進入學校並不提供閉路電視片段的做法引起廣泛關注。有網傳消息指，死者是被該校一名化學老師從樓上推落，校方對說法表示否認，並稱會積極配合處理。 成都成華教育亦於周二（11日）在微博發布聲明指，根據現場足跡、指紋等印證，認定該學生墮樓為個人行為。對此，一名自稱是死者母親的網民「四十九中林同學媽媽」在微博表示，不認同聲明內容，將繼續行使追究和上訴的權利，找出事實真相。

周一（10日），「四十九中林同學媽媽」在微博發文稱，自己的兒子林唯麒是就讀於成都四十九中學的高二學生。上周日晚上9時許接到校方通知指，林唯麒從學校樓道墮樓身亡，但校方卻將家長拒之門外並不提供閉路電視拍攝畫面，同時校方還遣散了班級所有學生並警告他們「三緘其口」，直至當日深夜家長亦並未得到校方任何正面回答。「四十九中林同學媽媽」還稱，事發當日為母親節，兒子還在返校前對自己說了「母親節快樂」。

「四十九中林同學媽媽」表示，是從警方處獲悉，救護車在事發當晚8時30分到達學校時，林唯麒就已經沒有呼吸心跳，並被直接送去了殯儀館。另外，她周一到學校查看閉路電視畫面時，發現事發片段疑似被剪切，「唯獨事發那一段沒有」。

對於林唯麒的墮樓身亡，有網絡傳言指，是因為其佔據了一席出國留學的名額，與該校一名化學老師的孩子形成競爭，於是被該化學老師從樓上推落。但此傳言隨即遭到校方否認。

周一下午，成都四十九中學在微博回應指，該校一名學生從知行樓高空墮落。事發後，學校即時報警及撥打救護電話，經救護人員現場診斷，該同學已無生命體徵。學校對此深表痛心，已經成立工作組，將全面配合調查工作，並全力做好善後事宜。

周二，成華區教育局對情況進行通報指，經警方現場勘驗、法醫檢驗、調閱監控等，認定該學生的屍體損傷符合高墜致死；根據現場攀爬痕跡、足跡和指紋印證，認為高墜屬於個人行為、無他人痕跡物證，排除他人所為。結合多方調查，未發現學校存在體罰、辱罵學生等師德失範問題，也未發現該生在學校受到校園欺凌情況，認為該名學生是因個人問題輕生。

成華區教育局的通報發出後，「四十九中林同學媽媽」表示不認同，並稱內容存在很多疑問。「這個結果我不認可，會繼續行使我追究和上訴的權利，找出事實的真相，給兒子一個交代」。

（綜合報道）