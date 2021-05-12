人口普查｜華春瑩駁中國人口危機論：依然比美歐國家人口總數多

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-12 18:45

中國發布第七次人口普查，歐美一些媒體稱中國陷入人口危機。中國外交部發言人華春瑩今日（12日）表示，中國人口是14.1178億，依然比美歐國家人口總數加起來還多，反問不知道有關媒體從何得出「中國人口危機說」這一結論？

華春瑩表示，數據表明了中國人口十年來繼續保持了低速增長的態勢，中國的人口總量持續增長，仍然是世界第一人口大國。（視覺中國）

英國《金融時報》早前稱中國之所以沒有第一時間公布普查結果，是因為人口總數已經不足14億。華春瑩回應稱，不知道中國關於這次人口普查權威消息發布之後，這家媒體發表「獨家報道」的人有沒有要發表糾正的報道呢？

華春瑩表示，根據國家統計局的權威發布，中國現在人口是14.178億，比2010年增長了5.38%，平均增長0.53%。這個數據表明了中國人口十年來繼續保持了低速增長的態勢，中國的人口總量持續增長，仍然是世界第一人口大國。

華春瑩也提到中國的人口質量穩步提升，人口受教育程度明顯提高，人口結構調整變化，性別結構改善，人口流動聚集的趨勢也更加明顯，城鎮化的水平持續提高。

華：中國人口比美歐國家人口總數多

華春瑩表示，針對有些美國媒體的關注，「中國人口14.178億，不是依然比美歐國家人口總數加起來還要多嗎？不知道有關的媒體記者如何搖身變成了人口統計學專家和社會學家，從何得出中國人口危機說這個結論？」華春瑩又說，「這幾天我還看到美國人口普查局最新公布的數據，美國人口增速過去十年下降到了近百年來的最低水平」。

華春瑩最後表示，回顧過去幾十年來，在中國發展的幾乎每一個關鍵階段，西方都會對中國做出種種評判和預測，都會出現各種各樣的論調，各種花樣的中國威脅論或者中國崩潰論。但是隨著中國的持續發展，這樣的種種論調後來都一一被事實打臉。