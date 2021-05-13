解放軍多兵種對台前線搶灘演練　新型氣墊登陸艇裝載兩棲裝甲車

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-05-13 09:46

台海局勢持續升温，解放軍近日舉行針對台灣的登陸演習，央視軍事5月11日發布的影片顯示，解放軍陸軍第72集團軍某旅多兵種聯合演練渡海登陸。船塢登陸艦、兩棲裝甲車以及某新型氣墊登陸艇等多型裝備配合，重點演練晝夜間整建制裝卸載、多兵種協同、多方式立體投送等課目。

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影片顯示，大批解放軍搶灘上岸，演練開始時多個兩棲裝甲突擊群到達裝載海海域後，迅速實施裝載。該旅連長表示，利用氣墊艇的航速和越障能力，搭載裝甲裝備和登陸兵，既可實現由岸到岸登陸，同時可以作為艦到岸登陸的快速運送工具。

過去一個月來，大陸和台灣軍方都推出新的兩棲艦艇。解放軍首艘入列服役的075型兩棲攻擊艦——海南艦，與長征18號艇、055型驅逐艦大連艦共三艘海軍主戰艦艇，4月23日在海南三亞某軍港集中交接入列，習近平出席交接入列活動，足見中方重視程度。

「075型兩棲攻擊艦」是解放軍海軍中最大型的兩棲攻擊艦，設計滿載排水量為4萬噸級，設有機庫，能搭載近30架各型直升機，擁有直通甲板，可同時起降多架直升機，同時設有塢艙，可作為兩棲車輛、登陸艇、氣墊登陸艇的母船，可以運送士兵、步兵戰車、坦克等展開登陸作戰。

此外，解放軍海軍上周發布影片稱，南部戰區司令部最近舉行一場登陸演習，另一艘071型兩棲登陸艦「祁連山「號與姊妹艦「五指山」號一起首次亮相，包括使用艦載直升機進行垂直着陸訓練等，演習地點不詳。

解放軍南部戰區此前進行演習，更多詳情請點擊圖集：

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央視軍事頻道5月7日報道稱，解放軍海軍某登陸艦支隊祁連山艦、五指山艦，開展為期5天高強度實戰化演練。入列不到半年的祁連山艦為儘快熟悉新裝備，兩艘艦艇互為對手，完成防空反導、防核生化等課目，十餘次拉響戰鬥警報，動用武器裝備數十次。

報道引述海軍稱，演習的目的是訓練海軍陸戰隊在敵方領土上的快速反應，以及操作不同的兩棲平台和武器系統。