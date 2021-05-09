解放軍武力犯台能力年年提升　台學者：千萬別把人家當成紙老虎

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-09 20:30

台海局勢升温，《經濟學人》示警台灣是世界最危險的地方，美國前印太司令戴維森（Philips Davidson）警告北京恐在6年內武力犯台，台海局勢再一次成各方熱議焦點。對於解放軍近來軍艦「下餃子式」的服役，台灣學者直言北京每年動武的能力都逐步提升，而意圖從來沒有降低過，甚至也在提升，台灣必須認知中國大陸對台灣的威脅是在上升的，「千萬別把人家當成紙老虎」。

解放軍演練登陸戰，出動新型作戰裝備。（央視截圖）

台灣世代教育基金會執行長陳冠廷向多維新聞表示，解放軍是否動武跟自己的能力和意圖有關，能力高意圖低，或能力低意圖高，對台灣的相對威脅都較低，比例最微妙的時候就有可能發生武力衝突。北京近幾年來，動武能力逐步提升，意圖從沒降低過，現在手段更多、選擇更多、能力更強，台灣一定要好好正視這個危機。

陳冠廷指出，不管是「四方安全對話」機制的美國、日本、印度、澳洲，或者是英國、法國、德國對印太地區的重視，都會增加對這個區域安全的合作、投資，以及最重要的震懾力，也就是在此地的安全能力會增強，安全「能力」的增強會有效拉開與大陸安全能力的差距、進而也影響北京對此區、包含台海直接衝突的意圖。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，近來西方國家很多學者專家、政治人物，不斷提及台海可能發生戰端的論述，主要著眼於西方對習近平領導的中國的不確定及擔憂，這不確定性的構成主要有三點：不確定中國內部狀況、不確定習近平的權力狀況，以及不確定習近平的決策模式。這三個擔憂讓西方國家擔心北京是否發生誤判，導致擦槍走火的狀況發生，最後落得無法收拾的趨勢。因此西方國家企圖增強對北京的威懾力度，以期中國不要輕舉妄動，而美國強調的既競爭又合作的關係，是希望將中國拉進國際體系，讓中國能在國際遊戲規則中，正常運作與生存。

王智盛認為，目前中國跟西方世界還在找一個平衡點，這個平衡點不會太快出現，所以這樣的紛擾（西方對台海局勢的擔憂）可能還會持續一段時間。

但王智盛對台海局勢則相對樂觀，一是中國內部在疫情後的實際情況，並沒有外界認為的那麼糟糕，二是對中共高層的權力運作也不悲觀，三是習近平並非躁進、窮兵黷武的人，習近平強調的是底線思維，目前台海雖然緊張，但只要各方保持理性，不至於走到戰爭邊緣這樣的極端。至於台灣外交部長吳釗燮的示警，儘管多有評論認為其言詞多有挑釁，但王智盛反倒認為吳釗燮的説法也是底線思維的一部分，即給北京清楚的訊號，只要擦槍走火或蓄意為之，台灣跟西方國家都做好最壞的打算，「把憂慮跟堅持放大化讓外界知道」。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛則表示，中共設計的台海議題解決時間表是2049年，只要北京覺得兩岸實力對比，隨時間推進往中共有利的方向前進，以及中美實力對比，也隨着時間往中共有利的方向推進，中共既然覺得時間都在北京這一方，就不會急着用高成本、脅迫性，甚至是戰爭的手段來達成目的。他點出，從習近平在博鰲論壇的講話，可看出北京現在也相對不願意跟團結的西方正面對抗，語氣上與不久前的中美高層對談有顯著差異。

擔憂中國大陸崛起破壞既有的國際秩序，美國加強和盟友的合作。（AP）

如若中西實力均衡不如北京預期，出現朝往西方國家有利的方向移動，中西方的對抗情勢又當何解？宋文笛對此指出，現在西方比較團結抗中，特別是美國打擊中國的力道加大，很大一部分是因為中國跟美國的實力正在拉近，如果實力拉近的趨勢和緩下來，甚至往反方向走，美國對中國的打擊力道，以及西方的團結都會往下走，讓中國的連橫空間加大。他認為，中共説到底是一個「相對理性的行為體」，有成本低的方式達到目的，就會優先用成本低的方式達成，

宋文笛也不認為西方會對解放軍武力犯台「睜一隻眼閉一隻眼」，因為西方抗中力道的強弱會在一個區間浮動，即便西方抗中力道下滑，也不會弱到讓台灣「芬蘭化」，甚至放棄台灣被大陸武統的程度，因為台灣對西方國家來説，是一個「集體避險的試金石」及關鍵夥伴，這個地位不會因為西方抗中力道的強或弱就因此改變。

宋文笛也説，西方各國跟中國的關係，確實有很多利益相關處，目前看來，西方國家和中國會走向競爭並逐步脱鈎的格局，當然在經貿領域上，跟中國仍會有合作，讓中國在這之間有經濟統戰、連橫的空間在，「畢竟世界五分之一的人口跟資金，沒有人想放棄」，但在關鍵的領域上，如敏感科技、關鍵性的敏感基礎建設方面，應會持續往脱鈎的格局上來走。