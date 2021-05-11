美方獲解放軍內部文件稱SARS可製成武器？　外交部：污衊抹黑中國

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-11 15:08

《澳洲人報》（The Australian）上周五（7日）報道，美國國務院調查新冠肺炎疫情起源時，獲得一份由解放軍空軍軍醫大學科學家及中國高級衛生官員，在2015年撰寫的有關SARS的內部文件。該文件認為，SARS可以「被人為操縱成一種新型人類疾病病毒，並被製成武器，以一種前所未有的方式釋放出來」。 對此，中國外交部發言人華春瑩昨日（10日）回應稱，美方以所謂的「內部文件」污衊抹黑中國，但事實上有關「文件」是一本公開發行的學術性圖書，而書中是援引前美國空軍上校的研究。她並重申，中方一貫嚴格履行《禁止生物武器公約》義務，不發展、不研製、不生產生物武器。

華春瑩稱，美方一些人動輒炒作、援引所謂「內部文件」、「報告」污衊抹黑中國，但最終都被事實和真相證明他們要麼是惡人先告狀，做斷章取義、有罪推定的惡意解讀，不然就是在散布徹頭徹尾的謊言。

她表示，據媒體報道稱，經核查，美方所提及的並非解放軍內部「秘密文件」，而是一本公開發行的學術性圖書。書中援引前美國空軍上校邁克爾·安斯克夫有關研究指出，「下一代生物武器」是美國空軍項目的一部分，旨在讓美國更好應對大規模殺傷性武器的威脅。安斯克夫的論點表明，恰恰是美國正在進行基因工程技術在生物戰和生物恐怖主義中的應用研究。

華春瑩重申，中方一貫嚴格履行《禁止生物武器公約》義務，不發展、不研製、不生產生物武器。同時，中方已就生物實驗室安全建立一套完善的法律法規、技術規範和管理體系。

（中國外交部）