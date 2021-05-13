浙江衢州涼亭垮塌4人遇難　官方遲未通報惹家屬質疑

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-13 11:00

浙江衢州常山縣有涼亭周一（10日）在大雨下垮塌，多名在涼亭下避雨的市民被砸中，其中4人重傷，送院搶救後不治。 衢州市人民政府新聞辦公室官方微博，曾於當晚發通報交代事件，惟有關通報之後消失，疑被刪除。死者家屬表示，無法理解相關部門為何不對重傷者離世作出通報。

事發於周一下午2時40分，常山縣招賢鎮泉目山村有涼亭垮塌。泉目山村多位村民表示，當日下午2時許風雲突變，然後下起狂風大雨。當時，多名民眾都走到沿江公路一座涼亭休息避雨，未料涼亭垮塌，不少人走避不及被砸中受傷。

涼亭在大雨下垮塌，有市民走避不及被砸中。（極目新聞）

其中一名死者家屬方先生稱，涉事涼亭早已完工，只是尚未驗收，且一直都沒有加上圍擋，市民可以自由進出。他當日趕到醫院時，已被建議簽署放棄治療同意書。他表示，被砸至重傷的父親不久後離世，4名遇難者遺體於周二（11日）凌晨3時許陸續被送至殯儀館，並非官方通報以及部分媒體周二報道中所提及的「傷者仍在醫院全力救治中」。他又稱，父親今年64歲，是衢州本地人，而4名遇難者都是打工者，年紀相當。

65歲的徐師傅是招賢鎮當地人，是4名遇難者之一。女婿鄭先生表示，他至今不知道岳父何時去世，且岳父的遺體被送往殯儀館，一家人都沒有提前接到通知，「按照習俗，我們應該在醫院為岳父擦好身子，換好衣服再一起送過去（殯儀館）」。

另一名遇難者的女兒盛女士稱，母親今年65歲，是石梁鎮人，是4名遇難者中唯一的女性，母親平日主要負責清理路燈施工產生的垃圾，每天騎電動車上下班，每天往返要花1個多小時。她指出，母親於周二凌晨零時許離世，但她無法理解相關部門為何不對4名重傷者離世作出通報。

據報，衢州市人民政府新聞辦公室官方微博，曾於周一晚上10時27分發布通報稱，招賢鎮泉目山村附近有涼亭倒塌，7人受傷，其中4人重傷，傷者正全力救治。另《央視新聞》周二近凌晨1時亦就事件發布消息稱，4名重傷者仍在醫院全力救治。惟官方的相關通報事後疑被刪除。

事發地附近的沿江公路，數公里範圍內都有不少不同結構、大小的涼亭，外部都有圍擋和安全提示，但是否在倒塌事故後加上就不得而知。常山縣招賢鎮黨建辦工作人員透露，倒塌的涼亭是常山縣交通運輸局的一個市政建設項目，仍在建設中；至於4名死者的受傷情況，工作人員則稱一切以官方相關口徑為準。對於死者家屬的疑問，以及官方通報疑被刪除一事，當地宣傳部付姓部長則拒絕回應。

（極目新聞）