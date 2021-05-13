多圖｜殲20機密設備高清鏡頭曝光　大編隊罕見現身浙江衢州

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-05-13 21:31

中國第五代隱身戰機殲-20自服役起便受到輿論的關注。央視在最新報道中披露諸多殲-20的細節；同期，殲-20大編隊現身浙江上空亦備受矚目。

央視軍事頻道披露的殲-20最新畫面（點擊大圖瀏覽）：

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央視國防軍事頻道5月12日在介紹空軍一級戰鬥英雄劉玉堤及孫子陳瀏時，披露不少殲-20的最新鏡頭。其中，陳瀏是空軍殲-20飛行員，也通飛殲-16和殲-10C等先進戰機。

而劉玉堤則是原北京軍區副司令、原北京軍區空軍司令，曾在抗美援朝戰爭中以飛行員身份擊落擊傷8架敵機，被授予「一級戰鬥英雄」稱號，獲特等功、一等功各一次。2015年2月，劉玉堤在北京逝世，終年92歲。

劉玉堤生前曾在病床上寫下「大大發展轟炸機」的遺言。中國空軍目前已在轟-6基礎上開發出轟-6K、轟-6J、轟-6N等轟炸機，並正在開發轟-20遠程戰略隱身轟炸機。

在節目中，官媒近距離公開殲-20機身諸多細節，包括被視為機密的類似F-35採用的「分佈式光電孔徑系統」（EODAS）。

另外，稍早前的5月3日，美國空軍大學的中國航天科學研究所（CASI）稱，中國已在遼寧鞍山的空軍基地部署第二個殲-20作戰旅部隊。而第一個則是位於安徽蕪湖基地。

殲-20大編隊出現在浙江衢州上空（點擊大圖瀏覽）：

而網絡流傳的圖片顯示，在4月底，浙江衢州上空出現至少6殲-20的飛行編隊，其中還有1架擁有培訓殲-20飛行員的教練-10高級教練機。

儘管中國空軍在衢州機場臨時部署殲-20，但如此這多的殲-20編隊飛行還是比較罕見，一些聲音猜測是不是要搞閲兵——稍早前北京方面已決定不在中共建黨百年搞閲兵，另一些説法則是認為台海局勢不穩，殲-20可能會參與對台戰備行動。

畢竟，殲-20部署在衢州距離台灣僅數百公里，而這款隱身戰機能夠很快抵達台北上空。為反制大陸軍事行動，台軍被指在澎湖列島部署反隱身雷達。