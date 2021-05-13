習近平指示進一步發展中醫藥　治療新冠肺炎中西醫可優勢互補

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-13 15:17

國家主席習近平5月12日在河南省南陽市考察期間，先後到訪醫聖祠和南陽藥益寶艾草製品有限公司，了解東漢「醫聖」張仲景生平及其對中醫藥發展作出的貢獻，以及艾草製品產業發展情況。 據新華社報道，習近平表示，中國要發展中醫藥，注重用現代科學解讀中醫藥學原理，走中西醫結合的道路。

5月12日，習近平在河南省南陽市考察調研期間，曾到醫聖祠了解「醫聖」張仲景生平及其對中醫藥發展作出的貢獻。（新華社）

習近平5月12日在河南南陽時考察表示，過去中華民族幾千年都是靠中醫藥治病救人。特別是經過抗擊新冠肺炎疫情、非典等重大傳染病之後，對中醫藥的作用有了更深的認識。「我們要發展中醫藥，注重用現代科學解讀中醫藥學原理，走中西醫結合的道路。」

與此同時，全國人大常委會副委員長王晨5月9日至12日率檢查組在甘肅進行中醫藥法執法檢查。王晨強調，要落實習近平對甘肅工作和關於中醫藥工作的重要指示精神，健全中醫藥法規和管理體系，扶持道地中藥材生產基地建設，確保中藥材質量，並提供高質量中醫藥服務。

據悉，「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要提出，推動中醫藥傳承創新，堅持中西醫並重和優勢互補，要大力發展中醫藥事業。而在新冠肺炎疫情期間，源自中國古典醫籍的「三藥三方」也曾被多個國家借鑒和使用。「三藥三方」的代表「清肺排毒湯」，就是由張仲景《傷寒雜病論》中的經典方劑融合而來。

雲南瑞麗熬製中藥湯劑助抗疫（點圖放大）：

中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮日前接受《光明日報》採訪時也表示，中西醫結合診療是此次中國抗疫的亮點，對於輕症和普通型患者，中醫藥可發揮主導作用。其中方艙醫院主要採用中醫藥綜合療法，治療的564宗輕型和普通型患者無一例轉為重症，出院後無一人復陽，說明單獨使用中醫藥療法就可以治療輕型和普通型患者。

在重症方面，張伯禮指出，以西醫為主，呼吸支持、循環支持對維持生命至關重要，中醫對某些病理環節也起到重要作用。「如上了呼吸機，氧合水平上不去，大膽使用生脈、參麥等中藥注射劑，就有明確的效果。中西醫結合顯著提高了救治效果，降低了死亡率。」

而中醫藥的優勢所在是對出院後恢復期患者的康復治療，張伯禮去年4月主持制定並發布《新型冠狀病毒肺炎恢復期中西醫結合康復指南》，指南以中醫綜合康復為主，有效指導恢復期患者的中西醫結合康復治療。因此他認為，在新冠肺炎各個階段，中西醫都可以優勢互補，中西醫結合、中西藥並用的有效方法均得到充分驗證。