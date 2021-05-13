成都學生墮樓亡｜自稱同學父親散布死因謠言　福建網民向警方自首

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-13 21:58

四川成都四十九中學高二學生林唯麒上周日（9日）墮樓身亡，警方調查後排除刑事案件、中毒死亡等，認定是高墜死亡。 林唯麒之死引起內地輿情高度關注，福建泉州警方在周四（13日）晚上表示，一名涉嫌發布謠言網民已於當天自首，將通報屬地依法查處。

據內地傳媒報道，該名網民的網名叫「溢首屍」，他曾在討論區「知乎」上發表評論，自稱是林唯麒同學的父親，並稱林唯麒的死因與其化學老師爭奪孩子的出國名額有關，「我是死者同學的父親，一直在猶豫要不要說出真相，因為說出真相可能真的會讓我自己的孩子無法高考甚至被所有的高中除名」。

評論聲稱，林唯麒的化學老師、高中部教導主任萬麗霞的孩子正在准備出國留學，林唯麒恰好占用僅有的名額，「因而這位所謂的母親為了他的孩子在死者死去的那天晚上將死者人為地從樓上推了下去」。不過，報道指萬麗霞實際上為語文老師，而且學校前兩年並沒有出國名額。

泉州市公安局網安支隊指「溢首屍」已經自首。（微博＠暴雨雷霆）

報道引述福建泉州公安局網安支隊一名工作人員透露，警方是在周四接獲自稱是「溢首屍」的網民的反映，其承認發布謠言並遭到傳播。泉州市公安局網安支隊則在晚上表示，「溢首屍」已經自首，警方將通報屬地依法查處。