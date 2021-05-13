成都學生墮樓亡｜監控畫面公布還原當事人活動軌跡　曾有割腕行為

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-13 12:35

5月9日，成都四十九中學高二學生林唯麒墮樓身亡，當地警方調查後排除刑事案件、中毒死亡等，認定其為高墜死亡。事件引發輿情高度關注，外界認為另有隱情，惟多種猜疑均被官方予以否認。 對於「閉路電視畫面缺失」的說法，警方表示，因學校未有在林唯麒墮樓處安裝閉路電視，故有10分鐘的時間林唯麒沒有出現在畫面中。林唯麒墮樓前還曾被拍到有割腕的輕生徵兆。 另外，林唯麒墮樓自殺的原因就疑似出現心理健康問題。警方通過對林唯麒生前所使用的手機數進行據調查發現，林唯麒曾出現自我貶低、自我否定、多慮的情況，並發表過「天天想著四十九中樓，一躍解千愁」的言論。

周一（5月10日），一名自稱是死者母親的網民「四十九中林同學媽媽」在微博發文稱，自己的兒子在返校一個多小時後墮樓身亡，但校方延遲通知、不允許家長進校門、提供疑似被剪切的閉路電視畫面的做法令事件疑點重重，並稱要「給兒子一個說法」。

據《新華社》報道，學校的閉路電視曾詳細拍到林唯麒墮樓之前的活動軌跡。事發當日晚6時16分，林唯麒從班級教室後門離開；6時24分，進入學校負一樓的水泵房中；6時27分，在水泵房中右手持疑似刀具數次割左手腕，期間出現垂頭、搖腦、情緒低落；6時36分，離開水泵房時手腕有明顯傷痕，隨後前往籃球場；6時39分，出現在學校實驗樓的5樓走廊，至此，整個閉路電視畫面連續完整。但其後十分鐘內閉路電視均未有拍攝到林唯麒的活動畫面，直至6時49分28秒，閉路電視出現了其墮樓畫面。

至於為何事發前最關鍵的閉路電視畫面「缺失」，警方經過調查表示，林唯麒墮樓起點為實驗樓4樓與體育館之間的連接平台，因該處是校園內的無人活動區域，故學校並未在該處安裝閉路電視，所以當晚6時39分至6時49分這10分鐘內，林唯麒沒有出現在畫面中。但是，墮樓處出現的鞋印、踩踏痕跡、指紋等證據可以證明，林唯麒墮樓前並無其他人進入該區域。

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當晚6時50分，學校工作人員發現有人墮樓後撥打急救電話及報警，救護人員趕赴現場後發現林唯麒當場死亡，警方封鎖了事發現場。警方在林唯麒遺體附近發現一對眼睛、一把刀具，通過體表檢驗，發現遺體損傷主要為全身多處擦傷及骨折，鑑定損傷均為高墜傷。理化檢驗結果排除了死者中毒死亡的可能。針對「學校佈讓家屬看閉路電視畫面」的疑問，警方表示，閉路電視是涉案證據，警方已於案發後第一時間進行了調取封存，所以家屬未有在事發當晚看到。但翌日中午11時，林唯麒父親、親友、律師3人在警方處查看了全部閉路電視拍攝片段。

對於「學校拖延通知家長時間」等傳言，學校負責人表示，因學生頭部受傷嚴重導致辨認困難，直到19時54分才確認死亡學生身份。班主任老師得知學生死亡的消息後亦處於情緒失控狀態。為了不影響學校秩序，校方於當晚8時44分通知了林唯麒家長到學校旁邊的派出所協商溝通。另外，有傳言稱「學校化學老師為留學名額實施迫害」，事實上網傳的教師姓名為成都四十九中學一名語文教師，且該語文教師的孩子拯救度高三，並不存在與就讀高二的林唯麒競爭出國留學名額的事情。警方亦表明，該質疑純屬謠言。

據了解，林唯麒學習成績優異、人際關係良好，且並未有在校內與師生發生矛盾、受到體罰、被辱罵、被校園欺凌等情況發生，有一些學生反應林唯麒平時性格相對內向，校方對其的心理測評結果也顯示為「心理健康狀況良好」。其家屬亦表示，林唯麒平時性格開朗、有自信及自己的規劃，案發前並未出現過任何異樣。

但為何林唯麒會選擇以這樣的方式結束自己的生命，警方表示，通過調取其生前手機數據發現，去年6月，他曾在QQ中寫到「天天想著四十九中樓，一躍解千愁」，今年5月，他的聊天記錄中還出現自我貶低、自我否定、多慮的情況。

（新華社）