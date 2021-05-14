成都學生墮樓亡事件輿論大反轉　多位「暗黑漫畫」創作者致歉

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-14 18:04

5月9日，成都四十九中學高二學生林唯麒墮樓身亡，當地警方調查後排除刑事案件、中毒死亡等，認定其為高墜死亡。事件引發輿情高度關注，外界認為另有隱情，惟多種猜疑均被官方予以否認。 而在校園閉路電視畫面公布後，網絡輿論大反轉，多位漫畫博主相繼為自己此前傳播不實信息的創作道歉。

據《觀察者網》5月13日報道，其中一位博主稱，相關作品是自己從事創作以來，心情最為複雜的作品，「它是我最初聽聞此次事件時，第一時間的感受和想法，創作初衷是想表達所謂『官方的草率定論』的具象化，而並非武斷地對事件下結論」。該博主解釋，由於考量不周，在事情沒有塵埃落定前貿然發聲，是自己過於草率了。

據了解，上述博主5月11日下午曾發布作品：以墜亡學生林同學一張舉着獎狀合影的照片為素材，在其身後又畫了一個穿着西服，並且疑似用刀抵在林同學脖子上、身份疑似老師的人物，整幅畫作有暗示林同學遭人謀殺的嫌疑。這位博主還向已故的林同學喊話，「願你成為小太陽，發光發熱正能量。」

除此之外，另有一位漫畫博主同樣道歉稱，自己不應該在沒有核實好真實信息源的情況下發聲，願虛心接受廣大網民的批評建議，反思自己。該博主此前發布的畫作曾渲染，林同學的媽媽在事發後未獲准入校、查看監控視頻有缺失、周圍同學被要求噤聲等內容。

據《新華社》報道，林同學墮樓的地點屬於無人活動區，因此未安裝監控，並非網傳的「關鍵監控缺失」。事發當晚，警方第一時間固定證據，將監控予以存檔，故而家屬向學校提出申請時未能第一時間查看。而考慮到教學秩序的正常展開，校方與家屬的第一次溝通協商安排在了轄區派出所，並非拒絕家屬入校。

此外，救護車到達不及時、遺體被擅自火化等信息也不屬實。網傳家屬未被及時通知，源於林同學墜亡後面容模糊，辨認工作存在困難，而林同學的班主任在見到遺體後情緒不穩定，手機又因為匆忙遺忘在家中，故而前前後後花了兩個小時才通知到家屬，未發現故意拖延的情況。

除了前文兩位漫畫博主，另有一些畫作也曾在一定範圍內流傳。5月13日上午，多次在外交糾紛中衝在第一線的畫手微博帳號「烏合麒麟」發文，稱一些諷刺畫作已經不能用「合理質疑」加以粉飾了，顯而易見地就是在混淆視聽，因此希望相關畫作的創作者道歉。

值得一提的是，「烏合麒麟」曾被要求為「成都四十九中學生墮樓離世」事件創作。他當時給出回覆，呼籲網友保持冷靜，等待官方更進一步的通報，「未知全貌，不予置評」。