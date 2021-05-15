天問一號探測器着陸火星　經歷減速、避障、緩衝等「驚魂九分鐘」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-15 11:38

周六（5月15日），根據「祝融號」火星車發回遙測信號確認，天問一號探測器着陸巡視器成功着陸火星烏托邦平原南部預選着陸區。 從進入火星大氣到着陸火星表面天問一號經歷了減速、懸停避障、緩衝等階段，歷時「驚魂九分鐘」。

天問一號探測器着陸巡視器成功着陸火星烏托邦平原南部預選着陸區。（示意圖/北京日報）

據國家航天局消息，5月15日8時20分左右，天問一號着陸巡視器成功着陸火星，着陸地點位於火星北半球的烏托邦平原，實現了中國首次地外行星着陸，着陸後「祝融號」火星車成功傳回了遙測信號。

凌晨1時左右，天問一號探測器在停泊軌道實施降軌，機動至火星進入軌道。4時許，着陸巡視器與環繞器分離，歷經約3小時飛行後，進入火星大氣，經過約9分鐘的減速、懸停避障和緩衝，成功軟着陸於預選着陸區。

從進入火星大氣到着陸火星表面是整個火星着陸過程中最為驚險的時刻。中國天問一號任務火星着陸分為氣動減速、傘系減速、動力減速、懸停避障與緩速下等階段，歷時「驚魂九分鐘」。

3月26日，中國國家航天局發布了兩幅由「天問一號」探測器拍攝的火星南、北半球側身影像（點擊大圖瀏覽）：

兩器分離約30分鐘後，環繞器進行升軌，返回停泊軌道，為着陸巡視器提供中繼通信。後續，「祝融號」火星車將依次開展對着陸點全局成像、自檢、駛離着陸平台並開展巡視探測。

天問一號探測器由環繞器和着陸巡視器組成，於2020年7月23日由長征五號運載火箭成功發射，至今已飛行295天，距離地球約3.2億千米。

（綜合報道）