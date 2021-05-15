天問一號探測器登陸「烏托邦平原」　中國火星着陸任務創歷史

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-05-15 09:27

中國首次火星探測任務天問一號探測器已於5月15日成功登陸火星烏托邦平原。

根據國家航天局消息，北京時間2021年5月15日8時20分左右，天問一號着陸器確認成功降落火星，着陸地點位於火星北半球的烏托邦平原，着陸器上搭載的是中國祝融號首輛火星車，這是中國史上首次實施火星着陸任務。

​着陸器搭載祝融號降落火星後，軌道器則繼續圍繞火星運行，一方面為着陸器和火星車提供中繼信號服務，另一方面繼續進行科學探測活動。

大陸軍事視頻自媒體「China航天」此前消息稱，火星車祝融號於7時左右開始登陸火星烏托邦平原， 當時地火信號延遲17分鐘。

天問一號登陸火星消息備受矚目。（微博@寰亞SYHP）

另據內媒報道，此前中國對火星的詳細瞭解有限，目標着陸區域的最新地形地貌和氣象條件等也可能相對科研成果有一定出入，着陸器/巡視器組合體也必須依賴穩定運行的環繞器才能成功，因此入軌火星後必須採取分步走的策略。

在近三個月的停泊軌道駐留階段，環繞器的七台載荷全部開機進行科學探測，實現地球和火星之間的穩定通信，為未來着陸火星的巡視器提供信號中繼服務。它每隔兩天抵達一次近火點，距離火星僅280千米左右，載荷中的中分辨率相機、高分辨率相機、光譜儀等會對烏托邦平原南部等低緯度預選着陸區域的地形地貌、沙塵天氣等進行詳查，評估火星環境和着陸時機可行性。

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經過三個月左右的詳細勘察後，環繞器將進行一定軌道調整並與着陸器/巡視器組合體擇機分離，後者開始獨立的約7分鐘火星着陸過程。由於火星和地球之間的漫長距離導致幾十分鐘通信時延，航天人不可能控制着陸過程，而必須讓着陸器全自主完成這「黑色七分鐘」旅程。