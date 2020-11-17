山東女因不孕遭夫家虐待致死　丈夫僅判緩刑　家屬不服上訴

山東德州市22歲女子方某洋因無法懷孕，去年1月被夫家毆打虐待致死。死者家翁張某林、家姑劉某英及丈夫張某犯虐待罪成，一審分別獲刑3年、2年2個月及緩刑3年。不過，死者家屬認為量刑明顯畸輕，向德州市中級人民法院上訴，最終獲裁定發回重審。案件將於周四（19日）在禹城市人民法院重審。

死者的表哥謝樹雷稱，表妹的父親已經去世，母親患有精神病，她是家中的獨女；方某洋反應有些許遲鈍，但一直身體健康，出嫁時體重約80公斤。他表示，以前知道她在夫家過得不好，但不知道她被虐待，死時僅約30公斤。

而家姑劉某英則稱，起初不知方某洋精神狀態不好，後來發現她行為異常，才獲知她有精神疾病，其後發現她無法懷孕，經就醫檢查和打聽後才知道是她曾懷孕流產。她表示，為了讓兒子迎娶方某洋，她與丈夫花光所有積蓄，全家都渴望有一個孩子；他們起初只是口頭數落方女，其後變成毆打，當中丈夫張某林因欠下外債，喝酒後喜歡發洩，所以他動手的次數最多。

禹城法院一審判決指，鑑於3名被告如實供述犯罪事實，並自願預交賠償金5萬元（人民幣，下同），遂從輕處罰，作出上述判決。惟德州中院認為，本案未涉及國家秘密或個人隱私，3名被告均為成年人，依法應當公開開庭審理，原審法院不公開開庭審理，且未依法保障上訴人的法定訴訟權利，違反法律規定的訴訟程序，遂決定發回重審。

（紅星新聞）