天問一號｜登陸火星具體坐標公布　為何選擇烏托邦平原着陸？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-15 13:40

周六（5月15日）8時20分左右，天問一號探測器着陸巡視器成功着陸火星烏托邦平原南部預選着陸區。 根據國家航天局消息，科研團隊根據「祝融號」火星車發回遙測信號確認，天問一號着陸具體坐標為109.9°E，25.1°N。

天問一號探測器着陸巡視器成功着陸火星烏托邦平原南部預選着陸區。（示意圖/北京日報）

據悉，烏托邦平原（拉丁語為Utopia Planitia），又被譯作「烏托邦低原」，是火星上最大的平原，直徑為3200公里，中央坐標中央為118°E，49.7°N，位於阿爾及爾平原的對蹠點上。1976年9月3日，美國「海盜2號」火星探測器在此平原着陸，對着陸點周圍進行了探測。

至於為何天問一號探測器選擇在烏托邦平原着陸？根據公開資料顯示，烏托邦平是一個巨大撞機平原，數十億年前曾被海洋覆蓋。在烏托邦平原的中心區域，比火星基準高度低7千米。這為火星車着陸創造了有利條件，因為地勢低、氣壓比較高，火星車着陸時受到大氣的阻力比較大，便有利於軟着陸。

據了解，烏托邦平原擁有一定儲量的地下冰層，平原上有間隙冰等地下物質活動的痕跡，形成了多邊形地貌，具有較高的探索價值。中國國家航天局探月與航天工程中心副主任、中國首次火星探測任務新聞發言人劉彤傑此前也曾表示，地質學家說這裡很可能是一個古海洋所在地。在古海洋和古陸地交界的地方，科學家認為這個地方有很高的科學價值，很有可能會取得意想不到的科學成果。

（澎湃新聞）