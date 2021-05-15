廣東省常住人口1.26億　深圳人口10年多714萬增長佔全省三分之一

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-15 17:05

周六（15日），廣東省統計局公布了《廣東省第七次全國人口普查公報（第一號）》。公報顯示，廣東省常住人口為1.26億，較十年前增加了20.81%。全省21個地級以上市的人口，廣州有1868萬人佔比最多，深圳的1756萬人居於次位，雲浮有238萬人佔比最少。

公報顯示，2020年11月1日零時，廣東全省常住人口為126012510人，較2010年第六次全國人口普查的104303132人相比，增加了21709378人，增長20.81%，年平均增長率為1.91%。全省常住人口中，男性人口為66873646人，佔53.07%；女性人口為59138864人，佔46.93%。據了解，全省常住人口不包括居住在廣東省21個地級以上市的港澳台居民和外籍人員。

廣東省人口居前五位的市合計人口佔全省常住人口的50.14%。其中人口超過1000萬人的市有3個，分別是廣州（1868萬人）、深圳（1756萬人）、東莞（1047萬人）；在500萬人至1000萬人之間的市有6個，包括佛山（950萬人）、湛江（698萬人）、茂名（617萬人）、惠州（604萬人）、揭陽（558萬人）、汕頭（550萬人）；在300萬人至500萬人之間的市有5個；少於300萬人的市有7個。

值得注意的是，深圳在2010至2020年十年期間，常住人口增加了714萬人，相當於全省同期增量的三分一。此外，深圳60歲及以上人口佔比僅為5.36%，成為全省「最青春」的城市，比全省平均低了6.99%，比全國平均低13.34%。

另外，廣東省合共有家庭戶42469178戶、集體戶4222469戶，家庭戶人口為111671837人、集體戶人口為14340673人。平均每個家庭戶的人口為2.63人，較2010年第六次全國人口普查的3.20人減少0.57人。

流動人口方面，在廣東省常住人口中，流動人口為52066150人。外省流入廣東人口為29622110人，省內流動人口為22444040人。與2010年第六次全國人口普查相比，流動人口增加17746895人，增長51.71%。

城鄉人口方面，廣東省居住在城鎮的人口為93436072人，佔74.15%；居住在鄉村的人口為32576438人，佔25.85%。與2010年第六次全國人口普查相比，城鎮人口增加24408259人，鄉村人口減少2698881人，城鎮人口比重提高7.97%。

（南方日報）