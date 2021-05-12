人口普查｜專家：人口慣性增長階段漸趨尾聲　「十五五」達拐點

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-12 21:51

關於第七次人口普查，國家統計局官網今天（2日）發布解讀文章《新時代高質量發展的人口機遇和挑戰》，指出中國人口發展的兩個「痛點」，包括人口慣性增長階段正漸趨尾聲，到「十五五」（2026-2030年）時期會迎來中國人口總量的「拐點」；以及老年人口年淨增量幾乎是由21世紀的最低值（2021年出現）直接衝上最高值（2023年出現）。

文章指，老年人口年淨增量幾乎是由21世紀的最低值（2021年出現）直接衝上最高值（2023年出現）。（新華社）

文章的作者為中國人民大學人口與發展研究中心教授、中國人口學會會長翟振武。文章分析稱，近10年間，中國總人口數增長速度延續放緩勢頭。2020年，大陸地區人口總體規模達到14.1億人，相較於2010年第六次人口普查時增加7205萬人，其年平均增長率為0.53%。這一增量比從2000年第五次人口普查到2010年的10年間減少185萬人，增速降低0.04個百分點。

文章指，顯然中國人口高速甚至於超高速增長的時期已漸行漸遠，人口慣性增長階段正漸趨尾聲，人口零增長乃至負增長的時代則漸行漸近。「十四五」（2021-2025年）時期預計將是21世紀最後一個人口完全正向增長的發展規劃期，而到「十五五」（2026-2030年）時期，會迎來中國人口總量的「拐點」。

文章又指，近10年間，中國已跨過了第一個快速人口老齡化期，很快還需應對一個更快速的人口老齡化期。2020年，大陸地區60歲及以上的老年人口總量為2.64億人，已佔到總人口的18.7%。自2000年步入老齡化社會以來的20年間，老年人口比例增長了8.4個百分點，其中，從2010年到2020年的10年間升高了5.4個百分點，後一個10年明顯超過前一個10年，這主要與20世紀50年代第一次出生高峰所形成的人口隊列相繼進入老年期緊密相關。

文章指，而在「十四五」時期，20世紀60年代第二次出生高峰所形成的更大規模人口隊列則會相繼跨入老年期，使得中國的人口老齡化水平從最近幾年短暫的相對緩速的演進狀態扭轉至增長的「快車道」，老年人口年淨增量幾乎是由21世紀的最低值（2021年出現）直接衝上最高值（2023年出現）。積極應對人口老齡化的現實迫切性空前凸顯。