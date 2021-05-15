新冠肺炎｜安徽患者在北京有195名密接及次密接　1人為網約車司機

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-15 16:50

內地兩日來累計新增18宗新冠肺炎本土確診及本土無症狀感染者，其中安徽一宗確診個案的行程軌跡曾涉及北京市。經過排查，發現該個案在北京的密切接觸者及密切接觸者的密切接觸者（簡稱「次密接者」）合共有195人，涉及了11個區，其中包括1名網約車司機。

北京市疾病預防控制中心表示，5月13日至14日，在收到安徽省疾控中心3宗確診個案的密切接觸者協查信息後，第一時間啟動了應對機制，經過流行病學調查，判定該宗個案在北京有密切接觸者28人，涉及11個區，包括丰台區7人、西城區5人、海淀區4人、順義區2人、房山區2人、朝陽區2人、東城區2人、通州區1人、昌平區1人（網約車司機，核酸檢測結果為陰性）、大興區1人、密雲區1人；次密接者有167人。上述人員均已按要求採取管控措施，相關場所已消毒。

截止目前，24名密切接觸者及141名次密接者，以及231件環境樣本的核酸檢測結果均為陰性，其餘樣本正在進一步檢測中。

另外，北京市疾病預防控制中心還呼籲市民繼續增強防護意識，包括堅持非必須不出境，非必須不去中高風險地區旅行或出差；積極接種新冠疫苗；堅持常態化疫情防控措施；保持良好個人和環境衛生；如有不適及時就醫。

（北京市疾病預防控制中心）