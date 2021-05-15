上海網紅奶茶店僱排隊黨造假　警方揭涉逾7億元詐騙案拘近百人

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-15 21:25

上海一間名為「茶芝蘭」的奶茶店早前曾屢大排長龍，令人以為是又一網紅店，詎料另有玄機。原來，該店為了吸引加盟商，竟每天僱傭100人在店前扮演消費者虛假排隊，以虛假繁榮騙取加盟費。 近日，上海警方在河北、廣東等地公安機關大力協助下，成功拘捕90多名疑犯，搗毀多個虛假招商網站，涉案金額更竟高達7億餘元（人民幣．下同）。眾疑犯因涉嫌合同詐騙罪已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

據茶芝蘭負責人王某某供述，他2020年末在人民廣場某商業街開設該奶茶店，並卻長期僱演員充場面並製造虛假流水，以此將店打造成虛假的網紅品牌，再對外招商。

報道指，出演排隊景象後，演員每人可領40至80元不等的「工資」，而招商顧問更是將品牌吹得天花亂墜，曾稱人民廣場這家店一天的營業數據在1.3萬元到1.5萬元，其他店的營業數據也都沒有低於1萬元。

「我沒有靠經營賺錢的能力，主要靠加盟賺錢」，在王某某的誘導下，單在去年12月至今年3月間，就有數百名加盟者繳納了茶芝蘭的加盟費，但等待他們的往往都是壞下場。例如，市民王先生去年5月在網上看到一則某知名品牌奶茶招商加盟的廣告後，便與客服人員洽談，惟客服隨後以該品牌奶茶加盟名額已滿為由，轉而向他推薦了茶芝蘭，並邀請他前往公司實地考察。

公司的招商經理張某向王先生承諾，待他加盟後，公司會統一安排選址籌建，配發生產設備，供應產品原料，並提供培訓指導、技術支撐、運營管理、廣告宣傳等全方位配套服務，可以輕鬆盈利。王先生於是便與公司簽訂協議，並支付了10萬元加盟費。可是，最後公司不但沒有兌現承諾，連張經理也失聯了。王先生的店鋪由於生意慘淡，僅開張3個月就面臨關停，而當王先生向公司討說法時，公司卻指王經營不善，無視其訴求。

案中多人被捕。（上觀新聞）

去年12月，警方注意到大量奶茶店鋪加盟商戶「異常關停」，認為可能涉嫌經濟犯罪，遂介入調查，最終於今年3月23日將疑犯金某、王某為首的詐騙團夥一網打盡。經查，金某、王某等人成立了餐飲公司，之後在未經權利公司授權許可的情況下，搭建多個虛假知名品牌奶茶招商加盟網站，並收購或註冊「花點點」、「茶芝蘭」等50多個奶茶品牌，通過宣傳話術推銷加盟業務獲利，還偽造多個品牌的授權文書等。

據統計，全國共計有數千名加盟商受害，這些加盟商交納費用後，團夥就通過拖延門店選址時間等種種方式消極履約。大量加盟店最終經營慘淡甚至關門大吉，一些加盟店每月營業額更僅得數千元。

值得一提的是，據上海市公安局經偵總隊四支隊民警宋怡欽透露，就連團夥提供的奶茶都是假的，「他們給加盟商試喝的奶茶，其實是從知名品牌購買外賣後灌裝的」。

（上觀新聞／央視新聞）