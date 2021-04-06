網紅奶茶炒價200元杯「只算中檔」　饕客剖析內地奶茶店三大等級

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-06 08:15

網紅餐飲店「文和友」4月2日在深圳正式開業，駐紮在店內的長沙手搖飲品牌「茶顏悅色」深圳快閃店亦同步營業，有消費者現場排隊兩小時才買到一杯，而原本20元（人民幣，下同）一杯的奶茶，網上有黃牛炒到200元；甚至有人出PO稱，願支付1500元酬金，託人排隊購買一杯。 《香港01》訪問數名奶茶愛好者，當中不少人都渴望一嚐網紅奶茶的滋味；家住深圳、一年喝掉兩百多杯喜茶的「花生」則表示，雖然會找機會試試看，但不會動搖他對喜茶的熱愛。 他指出，內地奶茶店有三大等級，茶顏悅色「只算中檔」，而以「喜茶」、「奈雪の茶」為代表的「高檔奶茶店」，不只飲料好喝，還要提供舒適的入座空間，甚至滿足顧客的「社交需求」。

▼ 茶顏悅色深圳快閃店開幕 排隊人潮絡繹不絕

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高檔奶茶店可「搭訕」？

「花生」表示，內地奶茶店其實分為高中低三檔，高端奶茶店例如「喜茶」、「奈雪の茶」，飲品售價在30元以上，一般開在商場，不僅裝修精緻，還提供座位，比一些連鎖咖啡店更加寬敞舒適，成為不少網紅、年輕人的社交場所。

他笑言，自己就常會約友人在喜茶見面，「如果對方遲到了也沒關係，我先點一杯飲料喝著便是，還可以順便打卡」；抖音甚至有些段子，是在教年輕人如何在奶茶店「搭訕」，例如有女生在喜茶不小心喝到旁邊男生的飲料，她提出的解決方法則是「加個微信好了，我把錢轉給你，或下次請你喝」。

▼ 喜茶一杯飲品價格逾30元 被劃分為「高檔飲料店」

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「花生」續指，中端奶茶店價位在20元上下，例如「一點點」、「茶顏悅色」，一般主打外賣飲品，消費者排隊下單，取貨即走，但飲料品質還算不錯。

不過「花生」亦指出，雖然「茶顏悅色」價位是中檔，但在營銷上卻一點也不馬虎，尤其是選在充滿復古文藝氣息的「文和友」餐飲城開店。他認為，現在許多網紅和民眾到訪奶茶店只是為了打卡，「追求打卡意義已經大過口味」，因此開店的位置、裝潢相當重要。

而比「一點點」價格更親民的「低端連鎖茶飲店」，例如蜜雪冰城、益禾堂等，飲料平均價格不超過10元，甚至3元、5元錢就買得到一杯，所使用的材料成本也相對低廉，例如使用濃縮還原果汁、紅茶粉，以及人工色素、奶精等相對「不太健康」的添加劑等。

追隨平價選擇 長沙工薪族從未買「喜茶」

住在長沙的工薪族小譚亦認同，茶顏悅色「原本的定位就是與『一點點』這類平價奶茶店競爭」。小譚提到的「一點點」，是台灣手搖飲品店「50嵐」在中國大陸的關係企業，價格一向是走親民路線，除了使用鮮奶的「拿鐵系列」，也有使用植物奶精的奶茶系列，最低12元就可享用到一杯。

▼ 茶顏悅色十幾元的原價，定位已算相當親民

精打細算的小譚，曾是「一點點」的愛好者，但由於該品牌歷經數次漲價，「累計漲幅約有50%」，令他痛下決定戒奶茶：「我為了健康都會喝用鮮奶的品項，例如之前一杯13元的中杯抹茶拿鐵，但某天一下子漲到17元了」。

他還稱，從未自掏腰包買30元以上的奶茶，例如喜茶，他至今只飲過兩次，「還是朋友請客才喝的」。對於20元一杯的茶顏悅色，喝過一次的他只說「當是嚐嚐了，味道挺普通，應該不會再買」。