網紅奶茶深圳開店炒至200元杯　港漂女白領：願去深圳排隊買

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-05 19:01

網紅餐飲店「文和友」4月2日在深圳正式開業，駐紮在店內的長沙手搖飲品牌「茶顏悅色」深圳快閃店亦同步營業，原本20元（人民幣，下同）一杯的奶茶被黃牛炒到了200元一杯，引發網民熱議，好奇「茶顏悅色」究竟有怎樣的魔力？ 《香港01》訪問數名內地「奶茶控」，聽聽他們對於「茶顏悅色」在深圳爆紅的看法。有「港漂」願意專程過深圳排隊買；但也有每年飲200多杯「喜茶」的深圳居民表示，會「堅守喜茶陣營」。

長沙籍港漂稱回鄉必喝 願過深圳「嘆返杯」

家鄉在湖南長沙的「港漂」女白領阿桃向01記者表示，她「非常懷念」茶顏悅色，「每次回長沙都必喝，大街小巷到處都有」。雖然深圳快閃店排隊人潮滿滿，令許多人望而卻步，但她仍期待若造訪深圳會去排隊購買一杯，嘆返杯家鄉味，「除非隊伍要排太久，那可能就要放棄了」。

阿桃認為，茶顏悅色的飲品口味，比近年流行的其他高端茶飲品牌都要好，「因為結合了茶跟奶的香味，而且講求品質和口感」。她又大讚茶顏悅色不時推出新口味，滿足消費者的新鮮感。

上周剛剛從香港返深，正在接受檢疫隔離的「90後」企業家阿新則表示：「茶顏在價格不到喜茶一半的情況下，卻有著更加濃郁的茶味跟奶味」。他指自己絕不會在深圳排隊買，「我很常去長沙玩，每次住在嶽麓山那邊，想買根本不用排隊」。

同樣身為港漂的Cyan則向記者表示，雖然沒有喝過茶顏悅色的飲品，但「非常好喝」，因為她的朋友喝過都讚不絕口，稱如果未來在港開店會考慮去，但不會專程去深圳購買。

▼ 有北京、上海民眾表示想到長沙喝 「因為去過的人都說好」

身在上海的大條、身在北京的台灣人小果則異口同聲表示，想要衝到長沙買一杯嚐嚐看。大條稱，「因為去過的人都說好」，加上作為上海市民，對於有很多人排隊的店印象也會比較好。

每年飲200多杯喜茶 深圳居民：不會轉陣營

作為喜茶簇擁的深圳居民「花生」一年會喝上兩百多杯喜茶。他認為茶顏悅色的飲品價格較平，且用料不差，「例如選用進口的紅茶和奶油」。花生指出，未來雖然會找機會喝喝看茶顏悅色，但不會轉移陣營：「因為每間奶茶店的招牌飲品都不同，我喜歡喜茶主打的當季鮮果茶，茶顏悅色則主打在茶中加入奶油和堅果等配料」。

▼ 喜茶主打是水果茶 茶顏悅色則重在奶油和堅果等配料

「花生」認為，茶顏悅色在深圳爆紅，主要是因為該店品牌本身就很少在長沙以外開舖，此前在武漢開首店亦是大排場龍，而這次更是只開三個月的快閃店，充分運用飢餓營銷。另外，該店開在網紅餐飲店「文和友」內，具備場地優勢，他自己亦被文和友復古、獨特的裝潢和多樣化的美食吸引，直言如果茶顏悅色今次開在深圳一條街邊，就相對不會那麼吸引。

長沙工薪族：排隊是一時熱度加營銷炒作

住在長沙的工薪族小譚則對於茶顏悅色興趣不大，稱其「本來就是味道普通的奶茶，沒甚麼過人之處」。

▼ 茶顏悅色開在深圳「文和友」內 排隊人潮絡繹不絕

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對於茶顏在深圳開業引發的排隊潮，他覺得「一時的熱度罷了」，「現在就是靠營銷炒作才受到關注……就像海底撈的口味只是中規中矩，但靠的是品牌形象的豎立」。他認為，內地曾有一些飲料店被曝開業時僱上數百人排隊，而茶顏悅色應也不例外。

對於小譚提出的「靠營銷炒作」，身在北京的台灣人小果亦深有體會：「這幾年喜茶、奈雪等大陸奶茶店，太會行銷！新媒體做得好，品牌形象塑造成功，網紅打卡、小紅書等都玩得很厲害。相比之下，台灣老闆不懂年輕人在做甚麼，就『玩不起來』」。但她同時指出，營銷固然重要，但若東西不好喝，再怎麼營銷也是無濟於事，強調茶顏悅色在朋友間的口碑相當不錯。