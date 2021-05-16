新冠肺炎｜安徽遼寧連爆疫情　吳尊友：源頭很可能從遼寧營口開始

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-16 10:51

自13日以來，安徽、遼寧出現本土確診病例和無症狀感染者。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在接受內媒《澎湃新聞》採訪時表示，雖然此次本土疫情首個確診病例來自安徽六安，但疫情源頭很有可能是從遼寧營口開始傳播的。

吳尊友表示，雖然此次本土疫情首個確診病例來自安徽六安，但疫情源頭很有可能是從遼寧營口開始傳播的。（央視）

截至15日晚上，安徽、遼寧累計新增11宗新冠肺炎本土病例（安徽5宗，遼寧6宗）。從目前公布的流調信息來看，遼寧營口報告的確診病例都為安徽報告病例李某婷和呂某的密切接觸者，與一個攝影基地相關。

吳尊友表示，「我國新出現疫情，都是境外輸入，人或物」。雖然此次本土疫情首個確診病例來自安徽六安，但安徽屬於內陸省份，直接由境外輸入疫情可能性不大，而營口在遼寧，去年該省發生若干起境外輸入引發的地方傳播疫情。

此外，吳尊友認為，從現有病例發病時間看，目前公布的信息提示雖然安徽六安先發現病例，但營口病例出現的時間比安徽六安的病例早，從現有流行病學傳播關係來看，六安病例由營口病例傳播所致。

5月14日，在安徽合肥一疫苗接種點，居民在接種新冠疫苗。（新華社）

全國12個中風險地區均在安徽及遼寧

截至15日晚上7時，全國現有12個中風險地區，包括安徽省3個中風險地區；遼寧省營口市9個中風險地區。此外，遼寧省瀋陽市和平區文藝路藝園小區擬調整為中風險地區，現已報省總指揮部審定。

15日，內地報告新增確診病例18宗，其中境外輸入病例14宗（廣東5宗，雲南3宗，上海2宗，內蒙古1宗，河南1宗，四川1宗，陝西1宗），本土病例4宗（均在遼寧）。

境外輸入現有確診病例262宗，境外輸入累計確診病例5838宗。截至5月15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例291宗，累計治癒出院病例85920宗，累計死亡病例4636宗，累計報告確診病例90847宗。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者19宗，其中境外輸入14宗，本土5宗（均在遼寧）；當日轉為確診病例2宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者346宗（境外輸入328宗）。