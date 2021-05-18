莫測高深一女生︱感謝海報台港並列　中國網民斥分裂國家揚言抵制

撰文： 李亭 葉琪 最後更新日期： 2021-05-18 22:03

泰國電視劇《莫測高深一女生》（中國譯作「禁忌女孩」）在Netflix推出第二季後大受歡迎，甚至連續多天殺入香港的10大熱門排行榜。 不過，劇組近日在社交平台上發布感謝海報，逐一答謝亞洲各地區的觀眾時，意外因有展示台灣國旗，惹來大批中國網民批評是分裂國家。

感謝海報最初將香港及台灣並列。（Facebook圖片）

新版感謝海報已刪去代表香港及台灣的旗幟。（Facebook圖片）

當時劇組在海報上，用7種不同的語言感謝劇集在Netflix上播放率最高的地方，有新加坡、馬來西亞、巴西、菲律賓、香港、越南和台灣，並在名稱後方附上所代表的旗幟。繁體字「謝謝」旁邊是香港區旗，簡體字「謝謝」則是台灣國旗。雖然Netflix在中國內地並沒有提供服務，但消息傳入後，仍然惹來大批中國網民批評是分裂國家，揚言要抵制。

劇組隨後將該則帖文刪除並重新上載新版感謝海報，可見到所有旗幟均已刪去，並且只保留繁體字的「謝謝」。

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據網上資料介紹，《莫測高深一女生》是泰國以奇幻、犯罪、驚悚為主題的電視劇，女主角Nanno在每一集中都會轉校到不同地方，劇情藉着荒誕的遭遇和校園生活揭露學生與教師的謊言和不端行為，引出人性的陰暗面，「神秘聰明的女孩娜諾轉了幾間學校，數度揭露學生及教職員的謊言與罪行」。

（綜合報道）