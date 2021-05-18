數據分析《莫測高深一女生》「泰國富江」靠報仇衝上Netflix三甲

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-18 23:30

近期一部泰劇《莫測高深一女生》第二季，在短短時間內就攻上Netflix熱門排行榜，成功引爆話題，成為許多人防疫在家看電影的片單之一。

相關圖輯：一文看清《莫測高深一女生》5大亮點 主角爆紅獲封泰版水原希子（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《莫測高深一女》娜諾原來係超模！點圖放大看更多泰國水源希子Chicha Amatayakul美照👇👇👇

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《莫測高深一女生》長期位居香港排行榜三甲。（截圖）

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，《莫測高深一女生》近一個月共有640筆網路聲量（2021/04/17-2021/05/16），且聲量有不斷增加的趨勢，最高峰落在5月16日，一名網友於PTT八卦板發問「泰劇莫測高深一女生好看嗎？泰劇起飛了？」獲得多人回應「好看」、「滿推的」。今天就用大數據來看，網友都在討論《莫測高深一女生》第二季的哪些特色吧！

《莫測高深一女生》網路聲量持續升高。（DailyView網路溫度計授權使用／image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/04/17-2021/05/16））

女主角本人、驚悚劇情都是賣點！《莫測高深一女生》特色

從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，網友討論焦點放在「真實」事件改編、「女主角」、片中的「報復」情節，以下為你一一介紹。

《莫測高深一女生》看點分別為：真實事件改編、被稱為「泰版富江」的女主角、設計精巧的報復情節等。（DailyView網路溫度計授權使用／image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/04/17-2021/05/16））

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一、真實事件改編的犯罪驚悚片

《莫測高深一女生》第一季與第二季的形式類似，都是以每集不到1小時的獨立單元劇組成，皆改編自泰國真實事件，情節包含校園霸凌、教師性侵等，呈現方式非常直接、血腥，讓喜歡看犯罪驚悚片的人忍不住一集接著一集看。

二、被稱為「泰版富江」的女主角

身兼演員與模特兒身份的Chicha Amattayakul（Kitty），在《莫測高深一女生》飾演女主角「娜諾」，冷豔的外表搭配招牌齊瀏海，加上娜諾有「撒旦之女」的設定，總有辦法勾起人性最黑暗的一面，使人一秒聯想到日本恐怖大師伊藤潤二筆下的經典角色「富江」，因此娜諾也被稱為「泰版富江」，許多人看完《莫測高深一女生》後都變成Chicha Amattayakul的忠實粉絲。

三、以牙還牙的報復手法令人直呼「過癮」

《莫測高深一女生》揭露校園生活的荒謬與人性醜陋，當娜諾遇見那些可惡的壞人時，總秉持以牙還牙、以眼還眼的精神，設計精巧的手法報復劇中壞人，反轉的劇情讓人意想不到，觀眾看了直呼「過癮」、「好看」。

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