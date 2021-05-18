莫測高深一女生｜盤點6位小鮮肉　納奈演技精湛　阿虎竟是BL男神

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-18 14:30

驚悚泰劇《莫測高深一女生》第二季於5月初在Netflix播出以來，在香港登上熱劇排行，也在全球掀起熱烈迴響。該劇自2018年推出第一季，2021推出第二季，女主角「娜諾」每轉學到一個學校就引爆事件，劇中有6位男角顏值令人印象深刻，戲裡惡有惡報，戲外各自不同背景，其中扮演「狼師」的男星Gap，可算是優質主持人。

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Win老師／Thanavate Siriwattanakul（Gap）／38

Gap是《莫測高深一女生》第一季扮演性侵女學生的狼師「Win」，假借教學名義，誘騙女孩發生肉體關係，並強拍影片事後威脅，碰上娜諾後人生全毀。他戲外除了是一名演員，也是主持人，由於畢業於朱拉隆功大學建築設計學院，開設YouTube專門介紹眾多特色空間設計，文青形象深植人心，也代言家電品牌。（點圖放大👇👇👇）

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阿虎／Poompat Iam-samang（Up）／26歲

Up在《莫測高深一女生》第一季第二集扮演「阿虎」，想追娜諾不成，和一群同學聯手下藥性侵，事後又活埋隱匿，殊不知這正是惡夢開始，雙手合十道歉也沒用了。扮演「阿虎」的Up擁有清新帥臉，身高180公分，而且是朱拉隆功大學傳播藝術學院攻讀傳播管理學，並計畫要念博士班，因為拍化妝品廣告打開知名度，現在因主演BL劇《數到十就親親你》爆紅，成為新一代BL劇男神。（點圖放大👇👇👇）

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迪諾／Nutthasit Kotimanuswanich（Best）／28歲

Best在《莫測高深一女生》第一季扮演「迪諾」，是同學眼中的富二代，每天都搭乘不同名車上學，然而從未讓同學來過家中，直到被娜諾得知秘密。他從模特兒踏入戲劇圈，演出GMM TV眾多電視劇。（點圖放大👇👇👇）

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阿韓／Thatchapol Thitiyapichai（Tan）

Tan扮演學校風雲人物「阿韓」，和娜諾是學校公認的情侶，私下卻隱瞞真正的戀情，傷害兩個女生的心。他隨後也在另一部話題泰劇《絕境島》演出。（點圖放大👇👇👇）

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提卡／Ekawat Niratvorapanya（Best）／26歲

Best在《莫測高深一女生》第一季扮演愛偷竊的學生「提卡」，然而偷竊背後的動機，是因為對父親的想念，戲裡和娜諾上演一段宛如初戀的互動，是全系列中最純情的一個故事。他近年戲劇演出消息較少，曾演出BL電影《告訴全世界我愛你》（Tell the world I love you）。（點圖放大👇👇👇）

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納奈／Teeradon Supapunpinyo（James）／24歲

James因電影《出貓特攻隊》在亞洲打開知名度，精湛演技獲得業界好評。他在《莫測高深一女生》第二季扮演花心渣男「納奈」，令校內眾多女生懷孕，直到自己也被醫生告知懷孕，才知道報應來了。（點圖放大👇👇👇）

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同場加映：一文看清《莫測高深一女生》5大亮點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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