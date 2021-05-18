有片｜深圳第五高樓賽格大廈出現不明晃動　民眾緊急撤離

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-18 16:31

深圳市福田區華強北街道賽格大廈今日（5月18日）中午出現晃動，網上流傳片段可見，現場有人員從大廈撤離。深圳市應急管理局回應稱，經查看並分析全市各地震監測台站數據，深圳市未發生地震。該大廈搖晃原因正在核查。

從賽格大廈撤離的徐女士接受內媒採訪時表示，晃動不是非常厲害，和地震的感覺不一樣。她在大廈51樓上班，中午12時15分左右，徐女士和同事在辦公室吃飯，有同事說「有晃動」，但也有同事說不明顯，因此大家沒有在意。及至13時05分，徐女士看到椅子晃動比較明顯，「大家都感覺到了。」她和同事跑出來後發現外面也很多人在跑。

據介紹，賽格廣場位於深圳市交通幹道深南中路與華強北路交匯處，由深圳賽格集團投資興建，大樓總高355.8米，總建築層79層，地上75層，地下4層，總建築面積達17萬平方米，現為深圳第五高樓。

對於賽格大廈晃動一事，中建科工華南大區總工程師陸建新認為，一般情況下是在地震時高樓大廈才會有震動和擺幅。「今天如果沒有地震的話賽格大廈出現這種情況是不太正常的。從目前掌握信息看，這是一種偶然的頻率的巧合，就是共振現象。目前在沒有明確查出原因的情況下，只有這種解釋，最後要以權威部門發布的信息為准。」

據悉，目前賽格大廈已經封閉，大廈內人員全部撤出，外來人員禁止進入，各出入口也有保安或物業人員值守。深圳消防接報後已出警，公安部門也已經介入，詳細情況及原因待查明。

賽格廣場（SEG Plaza）大樓總高度355.8米，實高292米，現為深圳第五高樓，亦是目前世界最高的鋼管混凝土架構大廈。（視覺中國）

（澎湃新聞/綜合報道）