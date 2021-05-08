第一批買Bitcoin比特幣的深圳人：賣掉3層樓買入　一度虧損近千萬

撰文： 深圳微時光 最後更新日期： 2021-05-08 08:31

尋找深圳第一批進入Bitcoin比特幣領域的大佬，本就是一部奇幻之旅。

我在朋友圈發布尋找大佬的第一條消息後，好幾位數年沒聯繫的好心人，紛紛伸出了友誼之手——他們身邊，流傳著這樣或那樣的財富傳奇，要麼是同學，要麼是朋友，早年購入大量比特幣，如今翻身成為資產上億的神秘富豪。不出意外地，經過好心人的搭橋牽線，這些大佬紛紛拒絕了我。

大佬到底經歷了什麼，咱也不敢問，咱也不配問。不過，功夫不負有心人，經過我死不皮屈賴不臉撓地尋找，終於有位叫吳銘的大佬，願意跟我見面聊聊。吳銘，是我為大佬起的名字，按照他的要求，無論真名還是微信名，都不能公開在文章裡。可惜，吳銘先生在最後一刻，還是選擇謹慎行事。我也只能在電話裡，竊取一點大佬的財富秘籍。

唯一慶幸的是，尋找過程中，還是有一位叫萬升的年輕人跟我見了面。我猜，他還沒有身家過億吧。

見盡湊熱鬧而輸身家的人 自己亦曾虧損近千萬 兩位首批買入比特幣的深圳人的奇幻之旅（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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吳銘和萬升，都將今天的比特幣，視為一種資產和財富保值載體。吳銘更是將當下的比特幣價值，視為其整個上漲週期的青少年階段，「它還會經歷青年，青壯年，壯年，未來還會有很大的空間」。在萬升看來，比特幣的漲跌規律，跟全球經濟有一定關係，「現在來看是三年一波行情，2013年，2017年，2021年」。吳銘將規律形容得更為宏大，「經濟周期、貨幣週期，社會發展週期，都會有影響」。

比特幣設計之初的「互聯網支付」原始功能，吳銘鮮少提及，萬升判斷「（比特幣）作為日常流通貨幣不太可能，波動性太高了，但可以作為一種資產」。當下，也有不少人持一個觀點——僅僅作為炒作標的比特幣，如果無法成為大眾貨幣，它的價值遲早歸0。

2017年因為創業，萬升賣出了大多數比特幣，雖然所剩不多，他還是賺了不少錢，「有時候打開一部舊手機，發現裡面還存了一些幣，價值幾萬或十幾萬」。這兩個月，萬升購入的比特幣越來越少，「價格太貴了」，在他看來，「現在入局不是什麼好事，如果長期的話可以買點，不過要做好可能折腰的準備」。吳銘手裡還持有大量的比特幣，他打算長期持有。作為投資者，吳銘認為離開的時機很重要，「比特幣可能會漲到10萬美元一個，也可能會漲到100萬美元，或者1000萬美元，你在哪個峰值離開，取決你的認知，每個人都只能賺到認知以內的財富」。

對於一個自信能在高處獲利，並離開的投資者而言，底在哪裡，或許不算重要。

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