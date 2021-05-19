法院已舉行庭前會議　河北民營企業家孫大午據報被建議重判25年

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-05-19 20:40

被稱為「中國企業家良心」的河北民營企業家、大午集團創辦人孫大午自去年11月起被警方扣押。 據《自由亞州電台》報道，法院已於周一（17日）召開庭前會議，檢察部門建議對孫大午重判有期徒刑25年徒刑，對集團副監事長孫德華及孫志華、集團董事長孫萌、集團總經理劉平、集團副總經理靳鳳羽、集團辦秘書紀瑋蓮等孫大午，亦建議判處10年以上甚至20年有期徒刑

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報道引述孫大午律師團隊的消息，河北保定高碑店法院無視律師提出延期的請求，在周一強行召開全案的庭前會議，會議預計為期5天。報道稱，檢控一方建議重判孫大午及其直系親屬。要求匿名的孫大午律師團成員透露，孫大午迄今還堅持無罪。目前律師團隊試圖和河北方面溝通，希望降低量刑，但未有任何有效的溝通平台和管道。

公開資料顯示，孫大午是河北保定人，1984年創辦經營養殖、加工等行業的大午集團，並1995年擔任保定市人大代表。孫大午曾經是中國聞名的「養雞狀元」，同時因經常評議時事而引發關注，是內地敢言民營企業家之一。此外，大午集團是中國大型民營企業之一，有員工9000多人，固定資產20億元（人民幣．下同），年產值超過30億元。

孫大午及集團29名員工於去年11月被警方帶走，被控涉嫌尋釁滋事和破壞生產經營等罪名。當時消息稱，孫大午案與大午集團和國營農場發生土地糾紛一事有關，雙方曾爆發衝突。

及至4月23日，網上流傳孫大午等人逮捕通知書，其中孫大午的罪名甚多，涉嫌非法吸收公眾存款、尋釁滋事、非法採礦、聚眾衝擊國家機關、非法佔用農用地、強迫交易、破壞生產經營、妨害公務罪，並已於4月21日被批准逮捕。

（綜合報道）