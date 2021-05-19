內地2020年平均工資數據出爐　城鎮私營單位員工平均年薪57727元

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-19 18:30

國家統計局周三（19日）發布2020年平均工資數據，顯示城鎮私營單位就業人員年平均工資為57727元（人民幣．下同）。以行業而言，IT業不論在城鎮非私營單位或是私營單位中，年平均工資都是最高的。

數據顯示，2020年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為97379元，比上一年增加6878元，名義增長7.6%，增速比上年回落2.2%，扣除價格因素實際增長5.2%。而城鎮私營單位就業人員年平均工資為57727元，較上一年增加4123元，名義增長7.7%，增速比上一年回落0.4%，扣除價格因素實際增長5.3%。

以行業而言，城鎮非私營單位中年平均工資最高的3個行業是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，科學研究和技術服務業及金融業，分別達177544元、139851元及133390元，分別為全國平均水平的1.82倍、1.44倍及1.37倍。最低的3個行業則分別是農、林、牧、漁業，住宿和餐飲業及居民服務、修理和其他服務業，分別為48540元、48833元及60722元，分別為全國平均水平的50%、50%及62%。

至於城鎮私營單位中，年平均工資最高的3個行業是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業及科學研究和技術服務業，分別達101281元、82930元及72233元，分別為全國平均水平的1.75倍、1.44倍及1.25倍。最低的3個行業分別是農、林、牧、漁業，住宿和餐飲業及水利、環境和公共設施管理業，分別為38956元、42258元及43287元，分別為全國平均水平的67%、73%及75%。

國家統計局人口和就業統計司副司長孟燦文表示，城鎮單位就業人員平均工資是針對法人單位所統計，個體工商戶和自由職業者不包括在內，而反映的是稅前工資，包括單位從個人工資中代扣代繳的個人所得稅、社會保險基金和住房公積金等個人繳納部分，故公佈的平均工資，要較個人實際拿到的要高。他又指，由於各單位所處行業、地區和經濟效益的不同，以及個人所屬的職位不同，工資水平有高有低；要更準確地了解工資差距及變動情況，不但要看總體平均數據，也要結合更詳細的分地區、分行業、分崗位工資數據作具體分析。

（綜合報道）